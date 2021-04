George Floyd "a appelé à l'aide dans son dernier souffle" avant de mourir sous le genou du policier Derek Chauvin, a affirmé l'accusation dans son réquisitoire contre l'ancien agent accusé d'avoir tué le quadragénaire afro-américain le 25 mai 2020 à Minneapolis.

"George Floyd a supplié jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler", a dit le procureur adjoint Steve Schleicher au jury. "Tout ce qu'il fallait, c'était un peu de compassion, et personne n'en a montré ce jour-là", a-t-il ajouté.

Derek Chauvin, un policier blanc de 45 ans, est jugé pour meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, arrêté pour une infraction mineure.

Pendant plus de neuf minutes, il avait maintenu un genou sur le cou du quadragénaire qui était allongé sur le ventre, les mains menottées dans le dos. La mort de George Floyd a suscité des manifestations antiracistes d'une ampleur historique et une vague d'indignation mondiale contre les brutalités policières.

"Il a appelé à l'aide dans son dernier souffle mais l'agent n'a pas aidé, l'accusé est resté sur lui", a rappelé le procureur, affirmant que le policier avait enfreint le code de la police de Minneapolis en matière d'usage de la force. "George Floyd n'était une menace pour personne, il ne tentait de faire de mal à personne", a-t-il dit.

"L'accusé n'est pas jugé parce qu'il est policier" mais "il est jugé pour ce qu'il a fait", a souligné Steve Schleicher. L'avocat de Derek Chauvin, Eric Nelson, doit s'exprimer après Steve Schleicher, avant que le jury se retire pour délibérer.

