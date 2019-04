Cette semaine, la petite ville de Littleton, dans le Colorado, commémore la fusillade de Colombine du 20 avril 1999. Tous les Américains s'en souviennent. C'était la toute première fusillade meurtrière perpétrée dans une école et pratiquement transmise en direct. Depuis ce jour, aller à l'école aux États-Unis n'a plus jamais été pareil.

J'étais en chemin pour récupérer un des enfants à l'école lorsque j'ai entendu un homme énumérer une série de noms à la radio. Il parle clairement, sans hésitation, mais sa voix est chargée d'émotion. Son discours me prend à la gorge, même si je ne connais pas les noms. "Ils sont treize", annonce l'homme, "my beloved thirteen." J'augmente le son de la radio. Sur la NPR (National Public Radio), le directeur de la Columbine High School, Frank De Angelis, est interviewé après la fusillade. Il vient de terminer sa biographie, They Call Me "Mr.De" : The Story of Columbine's Heart, Resilience, and Recovery. Chaque jour, explique De Angelis, il cite à haute voix le nom des étudiants et des professeurs tués. "C'est la première chose que je fais lorsque je sors du lit. J'ai fait la promesse qu'ils ne seront jamais oubliés."

...