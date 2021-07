Emmanuel Macron s'est adressé aux Français, deux mois et demi après l'annonce du calendrier de déconfinement, quelque peu mis à mal par la reprise de l'épidémie et le variant Delta.

La France impose de se vacciner contre le Covid-19 à tous les personnels des établissements de santé, soignants ou non, et les personnes au contact des personnes vulnérables, a annoncé lundi le président Emmanuel Macron. "Ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner", et des sanctions seront appliquées ensuite, a-t-il déclaré dans une allocution, exposant les mesures pour tenter d'endiguer la propagation du variant Delta.

Les autres restrictions porteront plutôt sur les personnes non vaccinées, a indiqué le président. Ainsi, le pass sanitaire sera donc étendu à tous les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes, dès le 21 juillet. "Tous les compatriotes de plus de 12 ans devront présenter cette preuve de vaccination pour assister à un spectacle, rentrer dans un parc d'attraction, etc".

Dès le mois d'août, le pass sanitaire sera nécessaire dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux

