Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée d'un centre commercial s'il fait plus de 20 000 mètres carrés et si le taux d'incidence dans le département dépasse les 200 pour 100 000 habitants sur une semaine. Mais quels sont les centres commerciaux concernés?

À compter de lundi et jusqu'au 15 novembre, le pass sanitaire devient obligatoire pour aller faire son shopping dans certains centres commerciaux. Haute-Garonne, Rhône, Var, Haute-Savoie, Paris, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis l'instaureront à partir de lundi, tandis que le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales l'exigent déjà depuis cette semaine.

La décision d'instaurer un pass sanitaire reste entre les mains des préfets qui, selon la loi validée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, ne peuvent le faire si cela compromet "l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu'aux moyens de transport".

Au total, 104 centres et grands magasins de plus de 20.000 m2 seront concernés par le contrôle du pass sanitaire à partir de lundi en métropole, selon un décompte établi samedi par l'AFP sur la base d'arrêtés préfectoraux, quasiment tous dans la moitié sud de l'Hexagone et en région parisienne.

Les centres commerciaux concernés

À Paris, 9 centres commerciaux devront exiger un pass sanitaire valide auprès de leurs clients ainsi que le port du masque:

Les Galeries Lafayette Le Printemps Haussmann Le BHV Le Bon Marché La Samaritaine Italie 2 Le Centre Beaugrenelle Le Vill'up Le centre Aéroville (aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle)

Dans le Val-de-Marne, huit centres commerciaux ainsi que deux magasins Ikéa seront également concernés :

Belle Épine (Thiais) Val de Fontenay (Fontenay-sous-Bois) Périval (Fontenay-sous-Bois) La Vache Noir (Arcueil) Quaisd'Ivry (Ivry-sur-Seine) Okabé (Kremlin-Bicetre) Bercy 2 (Charenton-le-Pont) Pince Vent (Ormesson / Chennevieres) Magasins Ikea (Villiers-Sur-Marne et Thiais)

Dans le Val-d'Oise, six centres commerciaux ainsi que deux magasins Ikéa seront concernés :

Côté Seine (Argenteuil) Les Trois Fontaines (Cergy) Leclerc Modo (Moisselles) Carrefour Saint-Brice 95 (Saint-Brice-Sous-Forêt) My Place (Sarcelles) Les portes de Taverny (Taverny) Magasins Ikea (Franconville et Gonesse)

En Haute-Garonne, huit centres commerciaux et un magasin Ikéa seront concernés:

Balma-Gramont (Toulouse) Blagnac (Blagnac) La Galerie Espaces Fenouillet (Toulouse) Labège 2 (Labège) Le Centre commercial Portet (Portet-sur-Garonne) Toulouse Purpan (Toulouse) Le Centre commercial Roques (Roques-sur-Garonne) Le magasin IKEA de Roques-sur-Garonne Le Centre commercial de Saint-Orens-de-Gameville

Dans les Bouches-du-Rhône, 17 centres commerciaux et grandes surfaces seront concernés:

Carrefour La Pioline (Aix-en-Provence) Casino Jas-de-Bouffan (Aix-en-Provence) Centre commercial Auchan Barnéoud (Aubagne) Terrasses du Port (Marseille) Centre commercial Grand Littoral (Marseille) Centre commercial La Valentine (Marseille) Centre commercial Centre Bourse (Marseille) Auchan Saint Loup (Marseille) Leclerc Sormiou (Marseille) Le magasin Ikéa La Valentine (Marseille) Centre commercial Prado (Marseille) Centre commercial Auchan (Martigues) Mc Arthur Glen (Miramas) Avant-Cap (Plan-de-Campagne) Centre commercial Géant Barnéoud (Plan-de-Campagne) Carrefour (Grand Vitrolles) Le magasins Ikéa de Vitrolles

Dans le Var, six grandes surfaces seront visées:

Auchan (La Seyne-sur-Mer) Carrefour (Ollioules) Grand Var Ouest (La Valette du Var) Centre Azur (Hyères) Mayol (Toulon) Le magasins Ikéa de Toulon

En Haute-Savoie, six grandes surfaces seront soumises au passe sanitaire:

Courrier (Annecy) Carrefour Annecy (Annecy) La galerie Val Semnoz (Annecy) Praz-du-Léman (Annemasse ) Aushopping Grand Epagny (Epagny-Metz-Tessy) Shop in Publier (Publier)

À Seine-Saint-Denis, douze centres commerciaux devront demander le pass sanitaire:

Le Millénaire (Aubervilliers) O'Parinor (Aulnay-sous-Bois) Bel Est (Bagnolet) Bel Air (Blanc-Mesnil) Avenir (Drancy) L'Ilo (Épinay-sur-Seine) La Grande Porte (Montreuil) Les Arcades (Noisy-le-Grand) Domus (Rosny-sous-Bois) Westfield Rosny II (Rosny-sous-Bois) Carrefour (Stains) Bienvenu (Villetaneuse)

Dans les Pyrénées-Orientales, trois centres commerciaux sont déjà concernés:

Leclerc Polygone nord (Perpignan) Porte d'Espagne (Perpignan) Salanca (Claira)

