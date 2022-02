Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, sauf dans les trains et les avions.

En France, le ministère de la Santé Olivier Véran a annoncé ce vendredi la fin de l'obligation du port du masque dans les lieux clos soumis au pass vaccinal. Une nouvelle règles qui rentrera en vigueur partir du 28 février. "Le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", a détaillé le ministère dans un communiqué.

Cela concerne donc notamment les établissements dédiés aux activités de loisirs, les restaurants, les débits de boissons ou encore les foires. Pour justifier la levée de cette mesure, le ministère de la Santé fait valoir l'amélioration de la situation sanitaire. "Le pass vaccinal nous permet, dans un contexte où la pression épidémique se réduit fortement, et comme nous l'avons déjà fait avant cette vague, de supprimer l'obligation de port du masque dans les établissements recevant du public", a précisé à l'AFP le ministre de la Santé, Olivier Véran.

En hausse

Chez nos voisins, les hospitalisations sont toujours en hausse, contrairement à chez nous. Ce jeudi, les hôpitaux français accueillaient 23.371 patients atteints du Covid (dont 3.149 ont été admis en 24 heures), contre environ 19.600 il y a une semaine. Le nombre de patients continue également d'augmenter en soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, notamment en réanimation, avec 3.969 malades, dont 492 nouvelles admissions. Cet indicateur très surveillé n'a cessé de progresser depuis le début de la cinquième vague de l'épidémie de Covid en France, en novembre dernier.

