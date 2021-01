Selon le site d'El Pais, une forte explosion a secoué un bâtiment du centre de Madrid. La puissante déflagration a fait sauter les trois étages supérieurs de l'immeuble. Pour Le maire de la ville, José Luis Martínez Almeida, la cause de l'explosion serait le gaz.

Une importante explosion a endommagé mercredi, vers 15h00, un immeuble attenant à une maison de repos et proche d'une école, dans le centre de Madrid, rapporte le quotidien espagnol El País et la chaîne publique RTVE. Deux personnes au moins ont trouvé la mort, selon les pompiers, cités par El País. Le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a confirmé les deux décès.

Trois étages de l'édifice, qui en compte six, ont été soufflés. Le bâtiment commence à brûler de l'intérieur, a précisé le maïeur.

Les pompiers et les services de secours se sont rendus sur place et la police a bouclé la rue. Les pompiers s'activent notamment du côté du mur adjacent entre le bâtiment qui a explosé et la maison de retraite, afin de vérifier son état. Des débris sont également tombés dans la cour de l'école voisine.

Concernant des blessés, "nous ne savons pas s'il y a eu d'(autres) victimes pour le moment, à l'exception de quelques éraflures dues à des chutes de débris, mais il semble qu'en principe, elles soient de nature bénigne", a ajouté M. Martinez Almeida

Les résidents du home sont évacués par mesure de précaution vers un hôtel voisin, a indiqué un porte-parole du groupe Los Nogales, qui gère la résidence. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les résidents ou le personnel de l'établissement.

