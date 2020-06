L'économiste américain, Nouriel Roubini, ne croit pas à une reprise économique rapide. Il prédit un été de troubles aux États-Unis.

Nouriel Roubini (62 ans) est professeur d'économie à l'université de New York. Il avait prédit l'éclatement de la bulle immobilière et la crise financière de 2008. Aujourd'hui, il voit les conséquences économiques désastreuses de la crise du coronavirus.Le coronavirus a ruiné l'économie mondiale, des millions de personnes ont perdu leur emploi. Cette crise est-elle comparable à la grande dépression des années 1930?Aujourd'hui, c'est pire. En 1929, il a fallu des années avant que les effets de la crise ne soient pleinement visibles. La misère est venue au ralenti. Cette fois, l'économie mondiale s'est arrêtée en quelques semaines. Rien qu'en Amérique, plus de 40 millions de personnes se sont déclarées au chômage. Beaucoup de gens pensent que tout ira rapidement mieux, mais ils se trompent.Malgré toutes les mesures de soutien ? En mai, 2,5 millions de nouveaux emplois ont été créés en Amérique.Mais 42 millions de personnes n'ont pas d'emploi. Après un tel effondrement, il y aura probablement une reprise, mais elle ne pourra jamais compenser les pertes. Fin juin 2021, l'économie américaine sera encore en dessous du niveau de début 2020.La bourse voit les choses différemment. Les actions sont cotées à un niveau presque aussi élevé qu'au début de cette année.À Wall Street, les grandes entreprises donnent le ton. Les banques et les géants de la technologie survivront parce que l'État ne les laissera jamais tomber. Après une série de mesures d'économie et de licenciements, ils vont augmenter leur pouvoir. Mais les petites et moyennes entreprises vont faire faillite. À New York, les restaurants ordinaires vont fermer, mais McDonald's va survivre.De plus, 90 % des actions sont détenues par les 10 % d'Américains les plus riches. 40 % ont moins de 400 dollars pour les situations d'urgence. Et nous traversons une situation d'urgence en ce moment même. Le système est pourri, les gens descendent dans la rue.Cette situation diminue-t-elle les chances de Donald Trump de remporter les prochaines élections ?Je ne pense pas. Trump va être difficile à sortir de Washington. Même s'il perd le soutien de la classe ouvrière blanche, il gagnera ou perdra de manière serrée et n'acceptera pas ce résultat.Vous pensez qu'il se retranchera dans la Maison-Blanche ?Oui, bien sûr. Trump n'exigera pas un recomptage des votes, mais accusera les Chinois, les Russes, les Noirs ou les immigrants et se comportera comme le dictateur d'une république bananière. Il appellera ses partisans aux armes, il y a assez de fascistes qui se promènent avec un fusil.En Europe, le gouvernement britannique ne demandera pas à l'UE une prolongation de la période de transition : le 1er janvier 2021, les Britanniques partiront. Se dirigent-ils vers un Brexit dur ?Oui, Londres ne veut pas d'un accord de libre-échange comme celui entre l'UE et le Canada - ce qui est de la folie. La barrière fiscale est une catastrophe pour le trafic de marchandises, pour les bourses européennes et pour l'économie, en particulier l'économie britannique.Y a-t-il encore quelque espoir ?L'année 2020 sera marquée par la destruction et les catastrophes. Mais ensuite, l'économie mondiale pourrait devenir plus durable.