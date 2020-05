L'économie commence à reprendre. Les entreprises, les magasins, les écoles rouvrent leurs portes. Quelle est l'ampleur de la récession du coronavirus?

S'agira-t-il d'une récession en V, c'est-à-dire d'un ralentissement économique brutal suivi d'une reprise tout aussi forte ? Ou alors ce sera un W ? Ou un U ? Ou est-ce que ce sera un L, une chute profonde et une impasse qui durera des années? Selon la plupart des prévisions, il s'agira d'une récession en V. La Banque nationale et le Bureau du Plan estiment que le PIB belge (le produit intérieur brut, ce que nous produisons tous en biens et services) diminuera de 8 % en 2020, mais prévoient une belle reprise de 8,6 % en 2021. KBC parle d'une baisse de 9,5 % cette année et d'une remontée de 12,3 % l'année prochaine.La Commission européenne, qui a présenté ses prévisions la semaine dernière, voit l'économie belge se contracter de 7,2 %, suivie d'une reprise de 6,7 %. Ce résultat serait légèrement meilleur que la moyenne de la zone euro, ce qui correspond à une baisse plus importante (7,75 %) suivie d'une reprise moins dynamique (6,25 %).La récession causée par le coronavirus est souvent comparée à la crise des années de guerre, mais est-ce exact? L'économiste André Decoster (KU Leuven) a étudié la question sur son blog (andredecoster.be). Il a examiné le PIB belge depuis 1846 et l'a calculé par habitant, car le nombre d'habitants a bien sûr fortement augmenté entre-temps. La contraction de 7,2% du PIB devient ainsi une contraction de 7,6% par habitant. Et il s'avère que cette récession est en effet exceptionnellement dure.Le ralentissement économique actuel n'est pas comparable à celui que nous avons connu en 2009, par exemple, au lendemain de la crise financière. À l'époque, l'économie s'est détériorée de 2,8 %. Et il ne peut certainement pas être comparé à la récession de 1975, qui a suivi la crise pétrolière de 1973-1974 : il n'était "que" de 1,6 %. Un ralentissement plus important n'a été observé que dans les années de guerre 1917, 1918, 1940 et 1942. Avec une prévision de moins 7,6 %, 2020 sera la cinquième pire année depuis 1846.Et qu'en est-il de la reprise prévue en 2021 ? Decoster a également étudié cette question. Si l'économie rebondit de 6,2 % du PIB par habitant l'année prochaine, elle se classera au sixième rang du classement des "meilleures années". Dans les cinq premiers, nous trouvons trois années de reconstruction après la Première Guerre mondiale : 1919, 1920 et 1922.Qu'est-ce que tout cela signifie en termes de pouvoir d'achat ? Decoster a également vérifié. En 2019, le PIB s'élevait à 38.625 euros par habitant, en 2020 il sera encore de 35.680 euros. Nous allons donc produire près de 3000 euros de moins par habitant. En fait, même 3300 euros, car sans le coronavirus, l'économie aurait connu une certaine croissance cette année. En un an, notre prospérité sera retombée au niveau d'il y a dix ans. La seule fois où nous sommes à ce point retournés en arrière, c'était lors des deux guerres mondiales.Les calculs de Decoster permettent de tirer deux conclusions. Premièrement, la crise que nous connaissons est sans précédent pour cette génération - la crise pétrolière et la crise financière sont des feux de paille à côté de ce que nous vivons actuellement. Deuxièmement : la baisse du niveau de prospérité est également invisible, mais elle se produit à un niveau élevé. Car si la prospérité n'a pas augmenté entre les deux guerres mondiales, elle a connu une croissance spectaculaire depuis les années 1950.La récession causée par le coronavirus n'est donc pas une contraction, mais un ébranlement. Espérons que les économistes ont raison et que la perte pour cette année ne sera pas plus importante encore. Et qu'une reprise tout aussi spectaculaire suivra en 2021. En V, donc.