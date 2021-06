Depuis avril, un groupe de partisans de Trump recompte et analyse les votes dans une partie de l'État d'Arizona. Jeudi, l'analyse des votes devrait être terminée. Ensuite on passera au traitement des données, ce qui pourrait durer jusqu'au mois d'août.

L'Arizona, qui bat des records de température depuis quelques jours, a été attribué Joe Biden en novembre 2020. La différence était minime : Biden-Harris ont recueilli 49,4 % des voix, Trump-Pence 49,1 %. En termes absolus, la différence est d'un peu plus de 10 400 voix. En 2016, Donald Trump avait remporté l'État avec une nette avance de 3,5 %.

Une démographie changeanteIl y a toutes sortes d'explications à la défaite. Trump s'était fait un sport d'insulter la famille de John McCain, sénateur républicain de l'Arizona jusqu'à son décès en 2018. Cela n'a pas plu à une partie de l'électorat républicain. La classe moyenne blanche et aisée de l'État, comme ailleurs, en a parfois eu assez des frasques du Donald.Mais la principale raison invoquée est le changement démographique. La part des Latinos parmi les électeurs a considérablement augmenté en quatre ans, et Biden a surpassé Trump dans ce groupe d'électeurs, plus particulièrement parmi les Latinos aux racines mexicaines - un groupe qui, comme les McCain, a été invectivé par Trump.Ces arguments démographiques et stratégiques n'ont pas impressionné le président sortant, qui a très vite laissé entendre qu'une fraude électorale massive avait eu lieu dans l'État, et que celui-ci lui avait été "volé".Après un recomptage et plusieurs autres vérifications, le résultat était toujours intact. Les contestations juridiques du camp Trump, jusqu'à la Cour suprême de l'Arizona, n'ont pas non plus abouti. Parmi ceux qui ont recompté et confirmé, et parmi les juges qui ont rejeté les objections de Trump, il y avait pas mal de républicains. Les résultats étaient solides, affirmaient-ils, et les contestations légères. La situation semblait apaisée.Cyber NinjasC'était sans compter Karen Fann, présidente républicaine du Sénat de l'Arizona. Au nom du Sénat, elle a le droit de demander l'accès aux bulletins de vote et autres matériels de vote (machines à compter), ce qu'elle a fait pour le comté de Maricopa, qui a enregistré 2,1 millions de votes. Ensuite, au nom du Sénat, elle et son groupe républicain ont débloqué 150 000 dollars pour réaliser un nouvel audit des votes du comté de Maricopa. C'était nécessaire, a-t-elle annoncé, pour obtenir enfin clarté et transparence sur les résultats des élections.Pour cet audit, elle a fait appel à la société Cyber Ninjas, une petite entreprise de l'État de Floride, dont le propriétaire Doug Logan soutient non seulement Donald Trump, mais adhère également à ses théories sur le "grand vol" de l'élection présidentielle. Il a des sympathies pour QAnon (NDLR : une mouvance conspirationniste pro-Trump) et un penchant pour les théories du complot, révèlent ses tweets supprimés depuis.Logan est spécialisé dans la criminalité ou la sécurité informatique et n'a jamais réalisé d'audit d'élections auparavant. Son entreprise est modeste, selon les enquêtes des médias américains. Pendant la pandémie, des primes de covid ont été demandées pour cinq employés. Cyber Ninjas n'a pas de bureau officiel, mais dispose d'une opératrice téléphonique, qu'il partage avec d'autres entreprises.Ce n'est pas parce que la société est petite que l'audit est bon marché. Il est vite apparu que 150 000 dollars ne suffiraient pas pour l'opération. Les Cyber Ninjas ont dû faire appel à une aide rémunérée. Des fonds ont été recherchés et trouvés auprès de donateurs privés. L'identité des donateurs et le montant des dons n'ont pas été divulgués. Il s'agirait d'un total de plusieurs millions de dollars, suggère CNN, mais ce n'est qu'une supposition. Manifestement, la transparence tant demandée ne s'applique pas à l'audit."Bizarre" Lorsque les Cyber Ninjas ont lancé l'audit en avril, aucun observateur indépendant n'était présent. Ce groupe manifestement partisan a pu examiner plus de 2 millions de bulletins de vote pendant plusieurs jours sans aucun contrôle sur ce qu'il en est advenu. Après l'opposition de la ministre de l'intérieur démocrate de l'État, Katie Hobbs, à cette façon de procéder, des observateurs et aussi des journalistes ont été autorisés à entrer, qui n'en revenaient pas de ce qu'ils voyaient.Il n'y avait pas de système dans l'opération. Les employés ne faisaient rien pendant des heures, les ordinateurs étaient laissés sans protection et sans mots de passe. Il en va de même pour les bulletins de vote qui traînaient sans surveillance. Tous les deux, trois jours, il y avait un changement d'approche.Jennifer Morrell, une spécialiste des élections invitée en tant qu'observatrice au début du mois de mai, décrit son expérience comme "bizarre" dans le Washington Post. L'atmosphère était tendue, dit-elle. L'équipe des Cyber Ninjas a commis de nombreuses erreurs de comptage, qui n'ont été correctement corrigées que partiellement. Les bulletins de vote ont été signalés comme suspects pour quatre raisons. S'il semblait que le vote avait été effectué par une machine, s'il manquait des insignes, si le poids du papier était différent, et surtout si les bulletins étaient pliés et n'avaient pas été envoyés par la poste. Manifestement, le raisonnement était que seuls les votes par correspondance devaient être pliés. "J'ai failli en rire", déclaré Morrell. "D'après mon expérience, les électeurs plient leur bulletin de vote de toutes les manières possibles, quelle que soit la manière dont ils votent et quelles que soient les instructions. Aucun expert électoral expérimenté ne trouverait cela suspect".Idem pour les résidus de nourriture sur les bulletins de vote. Les travailleurs qui ont fait appel aux Cyber Ninjas ont trouvé les résidus alimentaires suspects, alors que Morrell les considère comme un aspect normal du scrutin.À ce moment-là, elle ne savait pas pourquoi les votes étaient pesés. Par la suite, les journalistes ont appris que l'enquête portait sur l'allégation selon laquelle plusieurs dizaines de milliers de votes ont été ajoutés illégalement. À cette fin, les bulletins de vote ont été examinés pour détecter les filigranes et le taux de bambou. Si du bambou était trouvé dans les bulletins de vote, cela indiquerait une origine asiatique, chinoise ou coréenne. L'enquête allait plus loin que la simple pesée, mais le poids du papier pouvait déjà contenir une première indication de la présence de bambou.Vents contraires républicainsAu mois de mai, la présidente du Sénat, Karen Fann, a commencé à porter de nouvelles accusations : les responsables de la circonscription auraient détruit des données de vote électronique. L'accusation a été reprise par l'ancien président Trump et amplifiée par son mégaphone, ce qui a forcé les dirigeants républicains du comté de Maricopa à réagir.Le président républicain de la circonscription, Jack Sellers, reproche à Fann de "tenter de légitimer une escroquerie sous couvert d'un audit". Et il a continué : aucun registre d'électeurs n'a été détruit. Les personnes qui ont réalisé l'audit "ne trouvent pas les données parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font". On ne nous aurait pas demandé de les aider si des auditeurs appropriés avaient été engagés pour faire ce travail". D'autres responsables républicains ont fait savoir qu'aucune personne sensée ne pouvait prendre au sérieux le résultat de cet audit.Conclusions L'étude des bulletins de vote sera terminée jeudi, selon les Cyber Ninjas. Cependant, ce n'est pas tout. Un porte-parole a informé CNN que des semaines, voire des mois d'analyse suivront et que les conclusions ne seront peut-être pas présentées avant août.Les partisans de Trump et les adeptes de QAnon en particulier attendent ces conclusions avec impatience. Dans les cercles d'adeptes de Trump, on murmure depuis longtemps que ce dernier reviendra au pouvoir en août. L'homme d'affaires Mike Lindell, célèbre producteur de coussins et fervent partisan de Trump, a lancé cette idée - en contradiction toutefois avec le résultat de l'élection, officiellement confirmé le 6 janvier.D'autres craignent surtout les "conclusions" qui, compte tenu de la procédure suivie, seront de toute façon inacceptables pour les non partisans de Trump, et creuseront encore l'écart entre les partisans et les opposants de Trump.Leur peur va encore plus loin. Les personnes qui ont critiqué l'audit ont été et sont menacées. Cela va de la ministre de l'Intérieur, Katie Hobbs, qui fait l'objet d'une sécurité renforcée, à l'imprimeur des bulletins de vote.L'audit du comté de Maricopa pourrait également faire tache d'huile, jetant un doute supplémentaire sur la procédure électorale. Des représentants républicains d'au moins 12 États se sont rendus à Phoenix pour une visite de travail - afin de déterminer si un audit similaire est possible dans leur État.