Le nombre de migrants clandestins arrivés aux îles espagnoles des Canaries dans l'Atlantique en janvier a été multiplié par 18 en un an, selon les derniers chiffres du gouvernement espagnol publiés mardi.

Ce bond migratoire coïncide avec les efforts du Maroc pour décourager les migrants d'utiliser son territoire pour rejoindre l'Europe. Elle fait craindre en Espagne la réouverture de "la route des Canaries" , qui évite le Maroc, empruntée par des dizaines de milliers de migrants à la fin des années 2000.

Dans cet archipel proche des côtes de Mauritanie et du Sénégal, 708 migrants ont été enregistrés en janvier contre 40 en janvier 2019, d'après un rapport du ministère de l'Intérieur espagnol.

A l'inverse, les arrivées sur les côtes méditerranéennes de l'Espagne ont chuté de 72% sur le même mois de janvier.

Au total, l'Espagne a enregistré une baisse de 54,5% de ces arrivées maritimes l'an dernier. Leur nombre est passé de 57.498 en 2018 à 26.168 en 2019, selon le ministère de l'Intérieur.

L'an dernier, le Maroc a en effet empêché un grand nombre d'embarcations de quitter ses côtes, notamment au nord, pour gagner l'Espagne en traversant la Méditerranée.

Le royaume chérifien a fait échouer "74.000 tentatives d'immigration irrégulière vers l'Espagne" en 2019, selon le gouverneur chargé de la migration au ministère marocain de l'Intérieur, Khalid Zerouali.

Pour soutenir ces actions, l'Union européenne a accordé une enveloppe de 140 millions d'euros au Maroc en 2019. Madrid a aussi apporté des aides supplémentaires à Rabat.

Pendant que le Maroc fermait ses frontières, des passeurs ont utilisé les côtes algériennes, plus à l'est. La police espagnole a annoncé lundi avoir arrêté 26 membres présumés d'une organisation qui a fait entrer clandestinement en Espagne 900 migrants, principalement algériens, au tarif de 2.500 euros la traversée maritime.

