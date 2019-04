Eric Swalwell, nouveau candidat à l'investiture démocrate

Le parlementaire démocrate Eric Swalwell, un détracteur virulent du président républicain Donald Trump, a annoncé lundi qu'il était candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020.

M. Swalwell, 38 ans, représentant de Californie à la Chambre des représentants à Washington, a annoncé sa candidature pendant l'émission The Late Night Show de la chaîne de télévision CBS, qui devait être diffusée lundi en fin de soirée.

Il est le 18e membre du Parti démocrate à se lancer dans la course à la présidence pour tenter de battre Donald Trump, qui briguera un second mandat en 2020. "J'ai déjà fait beaucoup mais je peux faire davantage", a assuré M. Swalwell, qui siège dans deux commissions de la Chambre des représentants, celle du renseignement et celle des affaires judiciaires.

"Je suis au Congrès depuis six ans. J'ai défendu notre pays depuis la commission du renseignement alors que la démocratie était en difficulté", a-t-il affirmé.

M. Swalwell a déclaré vouloir oeuvrer en particulier à une réforme de la réglementation sur la détention d'armes à feu. "Je vois que Washington ne fait rien à ce sujet", a-t-il dit. "Je suis prêt à résoudre ces problèmes. Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis", a-t-il déclaré.

Avant lui, 17 démocrates se sont déjà portés candidats à l'investiture de leur parti pour la présidentielle de 2020, dont les sénateurs Kamala Harris, Cory Booker et Elizabeth Warren, l'ancien parlementaire du Texas Beto O'Rourke et Peter Buttigieg, maire de la ville de South Bend, dans l'Indiana.