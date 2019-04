Éloge de l'échec : mode d'emploi pour l'accepter, se relever... et ne pas le reproduire

L'erreur a beau être humaine, elle est très mal acceptée dans bien des domaines. Peut-être plus encore à l'ère des vies idéalisées sur les réseaux sociaux. Mais petit à petit, l'échec gagne en reconnaissance. Parce qu'on apprend toujours plus en perdant qu'en gagnant. Petit tour au pays des déconvenues, des revers, des débâcles qui méritent d'être valorisées à plus d'un titre.

Pour gagner dix-sept titres du Grand Chelem, Rafael Nadal a d'abord dû tirer les leçons de ses défaites. © Andreas Rentz/getty images