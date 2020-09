Le débat aura lieu à Cleveland, dans l'Ohio, un Etat-clé susceptible de basculer d'un côté ou de l'autre.

Après des mois d'invectives, l'heure du face-à-face a sonné: Donald Trump et Joe Biden se retrouvent ce mardi sur scène à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous très haute tension. Le débat aura lieu à Cleveland, dans l'Ohio, un Etat-clé susceptible de basculer d'un côté ou de l'autre et sera arbitré par le journaliste de Fox News, Chris Wallace.Des dizaines de millions d'Américains auront les yeux rivés sur leurs écrans pour ce premier débat entre le président républicain, 74 ans et l'ancien vice-président démocrate, 77 ans.Si leur impact sur le scrutin reste souvent limité, ces rendez-vous sont des moments forts de la campagne électorale, depuis le premier tête-à-tête télévisé organisé il y a 60 ans, à Chicago, entre John F. Kennedy et Richard Nixon.Distancé dans les sondages depuis de longues semaines, Donald Trump espère une bonne soirée - ou un spectaculaire faux-pas de son adversaire démocrate - pour se relancer. Après les révélations explosives du New York Times, le patrimoine de Donald Trump et sa situation fiscale devraient également figurer en bonne place dans les échanges qui pourraient être explosifs.Les deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre, respectivement à Miami, en Floride, et à Nashville, dans le Tennessee. Le vice-président républicain Mike Pence affrontera la colistière de Joe Biden, la sénatrice et ex-procureure Kamala Harris, le 7 octobre à Salt Lake City, dans l'Utah.