Le candidat démocrate à la présidence est un survivant. Il a connu de nombreuses épreuves dans sa vie, en voici un bref aperçu.

1942 Naissance, le 20 novembre, de Joseph Robinette Biden Junior à Scranton, Pennsylvanie, dans une famille irlandaise modeste. 1953 La famille Biden s'installe à Claymont, dans le Delaware, où le père de Joe devient vendeur de voitures d'occasion. 1965 Diplômé d'histoire et de science politique à l'université du Delaware, Joe poursuit des études supérieures à la faculté de droit de l'université de Syracuse.> Tragédies familiales et échecs politiques: la saga Joe Biden1966 Joe Biden épouse Neilia Hunter. Ils ont trois enfants, Beau (né en 1969), Hunter (1970) et Naomi (1971). 1968 Diplômé en droit, il est juriste à Wilmington, Delaware. 1972 A 30 ans, il devient sénateur pour le Delaware. Six fois réélu, il reste en poste jusqu'en 2009. 1972 Six semaines après son élection, son monde bascule : sa femme et sa fille de 13 mois sont tuées par un camion. 1974 Le magazine Time place l'étoile montante du parti démocrate parmi les visages politiques d'avenir. 1977 Il épouse Jill Jacobs, enseignante, rencontrée en 1975. Ils ont une fille, Ashley, née en 1981. 1988 Candidat aux primaires démocrates, il abandonne la course à la suite du scandale provoqué par son plagiat d'un discours du leader travailliste britannique Neil Kinnock. 1994 Coauteur de la loi sur les violences faites aux femmes. 2002-2003 Il soutient activement la guerre en Irak voulue par l'administration Bush ; il prétend aujourd'hui qu'il s'y est opposé dès le début, ce qui est inexact. 2008 A nouveau candidat aux primaires démocrates, son score au caucus de l'Iowa est si faible qu'il jette l'éponge dès janvier. 2008 En août, il est choisi par Barack Obama comme colistier sur le "ticket" démocrate. 2009 Premier vice-président catholique dans l'histoire américaine, il succède au républicain Dick Cheney. 2012 Réélu pour quatre ans avec Barack Obama. Les deux hommes ont appris à se comprendre et sont devenus des amis. 2015 Le 30 mai, son fils Beau, procureur général du Delaware, meurt d'un cancer du cerveau à 46 ans. 2015 En octobre, Biden accuse la Turquie, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis d'avoir financé des groupes djihadistes en Syrie.2019 Le 25 avril, Biden se déclare candidat à la présidentielle de 2020. Son épouse, Jill, a mis de côté son travail pour soutenir activement sa campagne. 2019 En juin, il crée la polémique en mettant en avant ses bonnes relations avec des sénateurs démocrates proségrégation dans les années 1970. 2020 En avril, il remporte les primaires démocrates, après le retrait de son dernier adversaire, Bernie Sanders, chef de file des progressistes. 2020 En août, il choisit Kamala Harris, 55 ans, sénatrice de Californie, comme colistière. 2021 En janvier, Joe Biden deviendra, peut-être, le 46e président des Etats-Unis.