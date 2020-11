L'issue de l'élection présidentielle américaine est suspendue à quelques Etats-clés où le décompte des voix est toujours en cours mercredi, et la course trop serrée pour déclarer un vainqueur. Le point sur la situation dans chacun d'entre eux.

Chaque Etat attribue un certain nombre de grands électeurs. Avec ceux déjà déterminés, Joe Biden compte actuellement 238 grands électeurs et Donald Trump 213. Il en faut 270 pour accéder à la Maison Blanche.

Les trois grands électeurs de l'Alaska n'ont pas encore été attribués, mais aucun démocrate ne s'y est imposé depuis des décennies. Le suspense reste en revanche entier dans six Etats.

Michigan

16 grands électeurs en jeu.

92% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat industriel du Nord que Donald Trump avait remporté de justesse face à la démocrate Hillary Clinton en 2016.

Joe Biden y disposait au dernier pointage d'une infime avance sur Donald Trump (49,5% contre 48,9%).

Selon les médias américains, les votes restant à compter, surtout arrivés par courrier, sont susceptibles de favoriser le candidat démocrate.

La responsable des opérations électorales de l'Etat a laissé entendre que l'on aurait dans la journée de mercredi "une idée assez précise" du résultat, "si ce n'est le résultat final".

Wisconsin

10 grands électeurs en jeu.

97% des votes ont été comptabilisés dans cet autre Etat du Nord, majoritairement agricole, gagné d'un cheveu par Donald Trump il y a quatre ans.

Pour l'instant, avantage Biden (autour de 49,5%) sur Trump (48,8%).

Le résultat final est attendu dans la journée de mercredi, à l'issue d'une triple vérification.

Nevada

6 grands électeurs en jeu.

86% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat désertique de l'Ouest, qui avait choisi Hillary Clinton en 2016.

Joe Biden y pointe pour l'instant en tête (49,3% contre 48,7% pour Donald Trump).

Les autorités électorales locales ont fait savoir mercredi matin que le décompte des votes était suspendu et ne reprendrait pas avant jeudi.

En s'adjugeant les grands électeurs du Michigan, du Wisconsin et du Nevada (16+10+6), Joe Biden obtiendrait les 32 qui lui manquent encore pour atteindre le "nombre magique" de 270.

Géorgie

16 grands électeurs en jeu.

92% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat du Sud-Est qui vote traditionnellement républicain.

Donald Trump y dispose à l'heure actuelle d'une légère avance (50,5% contre 48,3% pour Joe Biden), mais l'écart est amené à se réduire, selon les projections des médias américains.

Le résultat final est attendu dans la journée.

Caroline du Nord

15 grands électeurs en jeu.

95% des votes ont été comptabilisés dans cet autre Etat du Sud-Est, lui aussi traditionnellement républicain.

Avantage également pour l'instant à Donald Trump (50,1%) sur Joe Biden (48,6%), mais les votes par correspondance envoyés au plus tard le jour de l'élection - le 3 novembre - y sont acceptés jusqu'au 12 novembre.

Pennsylvanie

20 grands électeurs en jeu.

79% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat industriel de la "ceinture de la rouille" du Nord-Est, où les deux candidats ont âprement fait campagne.

Donald Trump y faisait confortablement la course en tête mercredi matin (53,9 contre 44,8% pour Joe Biden), mais selon les médias américains, le décompte des nombreux votes par correspondance devrait faire remonter le candidat démocrate, natif de Pennsylvanie.

Les autorités locales ont indiqué que le résultat final devrait être connu d'ici vendredi.

