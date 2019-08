Ebola en RDC: décès d'un deuxième malade à Goma, un 3ème cas détecté

Un deuxième malade d'Ebola est décédé à Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo, et un troisième patient y a été testé positif au virus mercredi, suscitant l'inquiétude des populations de la région face à une épidémie qui défie les professionnels de santé depuis un an.

© REUTERS