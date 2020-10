Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'il était désormais "immunisé" contre le Covid-19, au lendemain de la diffusion par son médecin d'un bref courrier affirmant qu'il ne risquait plus de transmettre le virus.

"Il semble que je sois immunisé, pour, je ne sais pas, peut-être une longue période, peut-être une courte période, peut-être pour la vie. Personne ne sait vraiment mais je suis immunisé", a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique sur Fox News.

"Vous avez un président qui est immunisé (...). Vous avez aujourd'hui un président qui n'a pas besoin de se cacher dans son sous-sol comme son adversaire", a-t-il ajouté, évoquant le candidat démocrate Joe Biden.

La question de l'immunité face au Covid-19 reste entourée de nombreuses inconnues: on ne connaît pas avec précision le degré de protection qu'offrent les anticorps, ni la durée d'une éventuelle immunité.

Lors de son entretien sur Fox News, M. Trump a aussi insinué que son adversaire démocrate pourrait être malade.

"Si vous regardez Joe, il toussait terriblement hier (samedi), puis il attrapait son masque, puis il toussait..", a-t-il déclaré. "Je ne sais pas ce que cela veut dire mais la presse n'en a pas beaucoup parlé", a-t-il ajouté.

L'équipe de campagne de Joe Biden publie tous les jours ses résultats de tests Covid, qui ont été négatifs jusqu'ici.

Une plus grande opacité entoure en revanche le président des Etats-Unis. Son équipe médicale refuse obstinément de dire à quand remonte son dernier test négatif. Cette posture alimente les soupçons sur la possibilité que le président n'ait pas effectué de test pendant plusieurs jours avant son test positif du 1er octobre.

Donald Trump s'est exprimé samedi depuis la Maison Blanche devant des sympathisants.

Le retour sur les estrades de campagne est prévu en début de semaine, et le rythme s'annonce intense: Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi.

