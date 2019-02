Des militants gilets jaunes demandent à rencontrer Barack Obama

"Votre regard éclairé d'ancien président des États-Unis sur la situation du monde actuel et sur les questions européennes est essentiel", écrivent ces "gilets jaunes" dans un courrier adressé à M. Obama par l'intermédiaire de sa fondation. Ils estiment que leur demande est certes "ambitieuse" mais qu'elle "répond à des enjeux importants et, comme vous le disiez vous-même, 'Yes we can...'".

Les "gilets jaunes", qui protestent depuis la mi-novembre contre la politique fiscale, les inégalités et pour le pouvoir d'achat, sont divisés et certains ont formé des listes électorales concurrentes.

Des responsables du mouvement ont reçu cette semaine la visite de Luigi Di Maio, vice-Premier ministre italien et chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème). La rencontre a déclenché une grave crise diplomatique entre Paris et Rome.

"A l'heure où certaines personnes flirtent avec l'extrême droite, dernière rencontre en date avec Luigi Di Maio, nous devons nous interroger sur notre avenir", écrit Thierry Paul Valette, le chef de file de la liste "Rassemblement des gilets jaunes citoyens", qui veut rencontrer Barack Obama.

Cette liste compte pour l'instant dix noms, sur les 79 requis pour participer au scrutin.