Sur son site, la BBC diffuse des images d'une vidéo de gardes-côtes grecs tirant en direction d'un canot de migrants pour essayer de le rediriger vers les côtes turques.

Plus loin dans la vidéo, c'est à coup de gaffes, et au risque de faire chavirer le petit bateau, que les gardes-côtes tentent de repousser les migrants. A bord d'un autre canot, des migrants sont accueillis par les habitants en colère de l'île de Lesbos qui leur crient de "repartir" d'où ils viennent.

A la fin de la vidéo, on peut voir un homme se faire projeter par terre et molester par un groupe de personnes. Son équipement, semble-t-il un appareil photo, est également jeté à l'eau.

