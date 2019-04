Des dingos s'emparent d'un enfant dans un camping en Australie

Deux dingos se sont emparés d'un enfant de 14 mois campant sur l'île de Fraser à l'est de l'Australie jeudi soir. Le père a dû récupérer sa progéniture des crocs de ces chiens sauvages australiens. Le petit garçon a été transporté à l'hôpital avec une fracture crânienne et diverses morsures au dos et à la tête.

