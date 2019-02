Découverte de l'épave du légendaire porte-avions USS Hornet au fond de l'Océan Pacifique

Le porte-avions a sombré en octobre 1942 pendant la bataille autour des Iles Salomon à l'est de la Nouvelle-Guinée. Le bâtiment avait été sévèrement endommagé par une série d'attaques menées par les bombardiers et les kamikazes japonais, contraignant l'équipage à abandonner le navire avant qu'il ne soit envoyé par le fond par quatre torpilles japonaises.

The wreckage of the USS Hornet, a WWII US Navy aircraft carrier that's been lost for 76 years, has been found in the South Pacific https://t.co/HFnFDhm3U5 pic.twitter.com/c9MfLukA77