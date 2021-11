Le Premier ministre français Jean Castex, a été testé positif lundi soir au Covid-19. Il avait rencontré le Premier ministre belge et plusieurs autres ministres ce lundi.

Le chef du gouvernement avait appris lundi après-midi, de retour de Belgique où il a rencontré son homologue Alexander De Croo, que l'une de ses filles âgée de 11 ans avait été testée positive. "Il a donc immédiatement pratiqué un test PCR, qui s'avère positif", a expliqué Matignon.

Ministres en quarantaine

Le Premier ministre Alexander De Croo et ses ministres Sophie Wilmès, Annelies Verlinden, Ludivine Dedonder et Vincent Van Quickenborne vont subir un test PCR et resteront en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif, a indiqué ce lundi soir le cabinet de M. De Croo. Ces membres du gouvernement ont rencontré plus tôt dans la journée le Premier ministre français, Jean Castex, qui a été testé positif au coronavirus en soirée.

Après avoir été prévenu par son homologue français, Alexander De Croo "a immédiatement interrompu ses activités", indique le cabinet. Il sera testé mercredi et restera en quarantaine jusqu'au résultat négatif du test. Les autres ministres concernés par la rencontre avec le Premier ministre français feront de même.

Toutes les mesures de précaution en vigueur ont été appliquées, précise-t-on encore. Le Premier ministre français souffrait lundi soir de "légers symptômes", selon son entourage, notamment une "légère toux".

