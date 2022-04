Le masque obligatoire en intérieur en Espagne c'est fini à partir de ce mercredi. A quelques exceptions près.

Le gouvernement espagnol a approuvé mardi le décret mettant fin au port obligatoire du masque en intérieur à partir de ce mercredi, sauf dans les transports, les hôpitaux et les maisons de retraite. L'Espagne abandonnera ainsi l'une des dernières restrictions en place depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a plus de deux ans, grâce à "un contexte épidémiologique favorable" résultant d'une "très haute couverture vaccinale", a expliqué la ministre de la Santé, Carolina Darias, à l'issue du conseil des ministres.

Des exceptions

Le masque restera toutefois obligatoire dans les centres de santé, les hôpitaux, les maisons de retraite, ainsi que dans les transports en commun, selon le décret approuvé mardi, qui entrera en vigueur mercredi matin dès sa publication au Journal officiel. Mme Darias a souligné que le masque "ne sera en aucun cas utilisé" en milieu scolaire.

La situation sera toutefois moins tranchée dans le monde du travail. "En règle générale, (le port du masque) ne sera pas obligatoire", mais les entreprises, à travers leurs responsables en matière de prévention des risques liés aux conditions de travail, "pourront prendre les mesures adéquates, y compris le possible usage du masque", a précisé la ministre de la Santé.

L'obligation de porter le masque à l'extérieur a été levée début février. L'Espagne a l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde, avec 92,5% des plus de 12 ans entièrement vaccinés, dans un pays où le sujet n'a jamais suscité la moindre controverse au sein de la population, parmi laquelle la maladie a fait plus de 103.000 morts.

