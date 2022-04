Le variant Omicron provoque beaucoup moins de perte d'odorat, mais ce n'est pas tout.

Le sous-variant d'Omicron BA.2, environ 30% plus contagieux - mais pas plus dangereux - que son prédécesseur, le BA.1 est le variant le plus présent en Belgique. Il représente 95,7% des cas.

Selon une étude publiée début avril dans la revue scientifique le Lancet, les symptômes du Covid durent moins chez les patients infectés par le variant Omicron que son prédécesseur Delta, du moins quand ils sont vaccinés. Autre enseignement de cette étude, Omicron provoque beaucoup moins de pertes d'odorat que son prédécesseur. Chez ceux qui n'avaient pas eu de rappel, les symptômes ont en moyenne duré 8,3 jours avec Omicron contre 9,6 pour Delta. La différence est encore plus marquée en cas de rappel préalable de vaccination: 4,4 jours de symptômes avec Omicron contre 7,7 avec Delta.

Des symptômes différents

L'étude s'est aussi penchée sur le détail des symptômes. Seuls 17% des patients infectés par Omicron ont perdu leur sens de l'odorat contre 53% avec Delta. A l'inverse, les maux de gorge étaient bien plus fréquents avec Omicron. L'étude confirme aussi la moindre dangerosité d'Omicron. Celle-ci est déjà bien établie, mais il reste des doutes quant à savoir si ce variant est, en soi, moins violent ou s'il provoque moins d'hospitalisations et de décès car la population est mieux vaccinée que face à ses prédécesseurs. Ces deux facteurs jouent probablement, mais ce travail appuie l'hypothèse d'une moindre dangerosité intrinsèque. Alors que les malades étudiés étaient tous vaccinés, le risque d'hospitalisation diminue d'un quart avec Omicron par rapport à Delta. Les symptômes liés au sous-variant BA.2 sont similaires à ceux d'Omicron: fatigue, toux, maux de tête, nez qui coule, éternuements et maux de gorge. D'autres symptômes sont parfois rapportés : la diminution de l'appétit voire les nausées, les douleurs musculaires ou de la fièvre.

Le sous-variant d'Omicron BA.2, environ 30% plus contagieux - mais pas plus dangereux - que son prédécesseur, le BA.1 est le variant le plus présent en Belgique. Il représente 95,7% des cas. Selon une étude publiée début avril dans la revue scientifique le Lancet, les symptômes du Covid durent moins chez les patients infectés par le variant Omicron que son prédécesseur Delta, du moins quand ils sont vaccinés. Autre enseignement de cette étude, Omicron provoque beaucoup moins de pertes d'odorat que son prédécesseur. Chez ceux qui n'avaient pas eu de rappel, les symptômes ont en moyenne duré 8,3 jours avec Omicron contre 9,6 pour Delta. La différence est encore plus marquée en cas de rappel préalable de vaccination: 4,4 jours de symptômes avec Omicron contre 7,7 avec Delta. L'étude s'est aussi penchée sur le détail des symptômes. Seuls 17% des patients infectés par Omicron ont perdu leur sens de l'odorat contre 53% avec Delta. A l'inverse, les maux de gorge étaient bien plus fréquents avec Omicron. L'étude confirme aussi la moindre dangerosité d'Omicron. Celle-ci est déjà bien établie, mais il reste des doutes quant à savoir si ce variant est, en soi, moins violent ou s'il provoque moins d'hospitalisations et de décès car la population est mieux vaccinée que face à ses prédécesseurs. Ces deux facteurs jouent probablement, mais ce travail appuie l'hypothèse d'une moindre dangerosité intrinsèque. Alors que les malades étudiés étaient tous vaccinés, le risque d'hospitalisation diminue d'un quart avec Omicron par rapport à Delta. Les symptômes liés au sous-variant BA.2 sont similaires à ceux d'Omicron: fatigue, toux, maux de tête, nez qui coule, éternuements et maux de gorge. D'autres symptômes sont parfois rapportés : la diminution de l'appétit voire les nausées, les douleurs musculaires ou de la fièvre.