Les autorités sanitaires néo-zélandaises ont ouvert une enquête après qu'un homme se soit fait vacciner contre le Covid-19 à dix reprises en une seule journée, ont rapporté samedi les médias locaux du pays. L'individu pourrait avoir été payé pour se faire vacciner à la place d'autres personnes, selon le site d'information Stuff.

Le ministère de la Santé du pays a déclaré prendre l'affaire très au sérieux. "Nous sommes très préoccupés par cette situation et travaillons avec les agences appropriées", a réagi la responsable du programme de vaccination, Astrid Koornneef.

"Le fait d'avoir un statut vaccinal inexact ne vous met pas seulement en danger, mais aussi vos amis, votre 'whanau' (mot maori pour 'famille élargie', NDLR), votre communauté, ainsi que les équipes de soins qui vous traitent maintenant et à l'avenir", a-t-elle ajouté.

En Nouvelle-Zélande, les habitants n'ont pas à présenter de pièce d'identité pour recevoir le vaccin.

De nombreuses entreprises et installations du pays utilisent un certificat de vaccination national qui n'autorise l'accès aux lieux qu'aux personnes entièrement vaccinées.

Environ 89% des résidents néo-zélandais sont entièrement vaccinés. Avec une population de 5 millions d'habitants, le pays a signalé environ 12.500 cas de Covid-19 et 46 décès depuis le début de la pandémie.

