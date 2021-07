Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 à Tokyo a dépassé mercredi les 3.000 pour la première fois, et plusieurs départements voisins envisagent des restrictions pour faire face à une nette recrudescence des infections.

La capitale japonaise, actuellement sous le coup d'un état d'urgence sanitaire alors qu'elle accueille depuis vendredi dernier les Jeux olympiques, a signalé mercredi 3.117 cas de coronavirus, un nouveau record local effaçant celui de la veille, et une très forte accélération par rapport à la semaine dernière.

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a de nouveau appelé ses administrés à éviter "les sorties inutiles et non urgentes". "Je veux que les jeunes se fassent vacciner. Le comportement des jeunes est crucial. Je leur demande de coopérer", a-t-elle insisté.

Le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec environ 15.150 décès officiellement recensés depuis début 2020. Aucune mesure de confinement strict n'a été imposée jusqu'ici, le gouvernement n'ayant pas les moyens constitutionnels pour le faire.

L'état d'urgence sanitaire, déclaré à Tokyo pour la quatrième fois début juillet, limite principalement les heures d'ouverture des bars et des restaurants, et leur interdit en théorie de vendre de l'alcool.

Le programme de vaccination a cependant démarré lentement au Japon, où seulement un peu plus de 25% de la population a reçu deux doses pour l'heure. Les cas de Covid-19 sont également en augmentation ailleurs qu'à Tokyo. Trois départements limitrophes de la capitale - Chiba, Saitama et Kanagawa - envisagent maintenant de demander au gouvernement de réinstaurer le dispositif d'état d'urgence chez eux aussi.

