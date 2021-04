Les Anglais se préparaient lundi à réinvestir terrasses de pubs et salons de coiffure au terme d'un long hiver confiné, tandis que tous les Français âgés de plus de 55 ans sont désormais invités à se faire vacciner.

"Je suis sûr que ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d'entreprises fermées depuis si longtemps et pour tous les autres, c'est l'occasion de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et qui nous ont manqué", s'est réjoui le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Il y a exactement un an, M. Johnson, lui-même contaminé, sortait de l'hôpital après y avoir passé plusieurs jours dont trois nuits en soins intensifs.

La joie de retourner aux terrasses des cafés et restaurants est cependant ternie par la mort du prince Philip, 99 ans, vendredi, qui a plongé le Royaume-Uni dans une période de deuil national qui doit durer jusqu'au jour de ses obsèques, samedi.

Le pays, confiné pour la troisième fois début janvier (avec des régions comme Londres confinées dès la mi-décembre), a vu sa situation sanitaire nettement s'améliorer depuis.

Il compte désormais moins de 3.000 cas et moins de 50 décès par jour. Moins de 3.000 patients atteints du Covid-19 sont traités dans les hôpitaux contre près de 40.000 au pic de janvier.

Il vaccine aussi à tour de bras: près de 60% de la population a reçu une première dose, soit la plus grande partie des moins de 50 ans, les autorités comptant proposer une première dose à l'ensemble des adultes d'ici fin juillet.

Cet objectif a été maintenu malgré les inquiétudes soulevées quant à d'éventuels risques de caillots sanguins liés au vaccin d'AstraZeneca, finalement réservé aux plus de 30 ans par précaution.

Des allègements de restrictions sanitaires sont également attendus cette semaine en Italie, Irlande, Slovénie et Grèce.

L'Allemagne a pour sa part franchi le seuil des 3 millions de contaminations, selon des chiffres publiés lundi par l'autorité nationale de veille sanitaire. La chancelière Angela Merkel s'est à nouveau prononcée au cours du week-end en faveur d'une forme stricte de reconfinement national pour une période assez brève.

Freiner l'épidémie

En France, la vaccination va être élargie dès lundi à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus, a annoncé dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran. Elles recevront l'AstraZeneca ou le vaccin de Johnson & Johnson, qui doit être livré à partir de lundi.

La cadence de la campagne vaccinale est un enjeu crucial pour le gouvernement, au moment où la France est frappée par une violente troisième vague.

Mais pour l'épidémiologiste Antoine Flahault, interrogé par le Journal du dimanche, tout miser sur le vaccin pour sortir de la crise s'apparente à "un pari hasardeux. Et risqué".

Par ailleurs, la vente en pharmacie d'autotests de dépistage du Covid-19 sur prélèvement nasal, pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans, va être autorisée.

La situation est redevenue très tendue à l'hôpital, conséquence d'une épidémie hors de contrôle en mars, poussée par le variant anglais, plus contagieux, du coronavirus.

Au Brésil, l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie (plus de 353.000 morts à ce jour), la majorité des personnes se trouvant en soins intensifs ont désormais moins de 40 ans, a révélé dimanche une étude de l'Association brésilienne des soins intensifs (AMIB).

"Cette population ne contractait auparavant qu'une forme moins grave de la maladie et n'avait pas besoin de soins intensifs", a expliqué le Dr Ederlon Rezende, coordinateur de l'étude. "Une telle hausse pour ce groupe d'âge est très significative".

De son côté le Venezuela va produire un vaccin anti-Covid cubain, à hauteur de deux millions de doses par mois, à partir du mois d'août, selon son président Nicolas Maduro.

Ramadan sous contrainte

Des millions de fidèles musulmans s'apprêtent à entrer cette semaine dans le jeûne sacré du ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam. Durant ce mois, ils doivent notamment s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil.

Traditionnellement une période de rassemblements, c'est aussi un mois de prières au cours duquel les fidèles convergent en nombre vers les mosquées.

Mais en raison de la pandémie de Covid-19, presque tous les pays musulmans ont imposé des restrictions aux fidèles, leur demandant de prier chez eux, et ont parfois instauré des couvre-feux.

Ces restrictions sanitaires sont soutenues, dans la plupart des cas, par les autorités religieuses.

Les autorités saoudiennes ont ainsi annoncé début avril que seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 seraient autorisées à effectuer la omra, le petit pèlerinage à La Mecque, à partir du début du ramadan.

Le ramadan génère habituellement à La Mecque une grande affluence de fidèles venant d'Arabie saoudite et d'autres pays musulmans. Le petit pèlerinage, suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie, a repris timidement début octobre avec des mesures de précaution.

Au Japon, où les JO de Tokyo-2020, retardés d'un an en raison de la pandémie, doivent s'ouvrir le 23 juillet, l'heure est également à un durcissement des mesures sanitaires, même si celles-ci demeurent nettement moins sévères que dans d'autres pays.

Elles prévoient notamment la fermeture des restaurants et des bars à 20H00 et des mesures spéciales pour la capitale.

Malgré plusieurs vagues d'infections, le Japon a été relativement épargné jusqu'ici par rapport à d'autres pays, avec quelque 9.300 décès officiellement recensés dans l'archipel depuis janvier 2020.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.929.563 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles dimanche.

"Je suis sûr que ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d'entreprises fermées depuis si longtemps et pour tous les autres, c'est l'occasion de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et qui nous ont manqué", s'est réjoui le Premier ministre britannique Boris Johnson.Il y a exactement un an, M. Johnson, lui-même contaminé, sortait de l'hôpital après y avoir passé plusieurs jours dont trois nuits en soins intensifs.La joie de retourner aux terrasses des cafés et restaurants est cependant ternie par la mort du prince Philip, 99 ans, vendredi, qui a plongé le Royaume-Uni dans une période de deuil national qui doit durer jusqu'au jour de ses obsèques, samedi.Le pays, confiné pour la troisième fois début janvier (avec des régions comme Londres confinées dès la mi-décembre), a vu sa situation sanitaire nettement s'améliorer depuis. Il compte désormais moins de 3.000 cas et moins de 50 décès par jour. Moins de 3.000 patients atteints du Covid-19 sont traités dans les hôpitaux contre près de 40.000 au pic de janvier. Il vaccine aussi à tour de bras: près de 60% de la population a reçu une première dose, soit la plus grande partie des moins de 50 ans, les autorités comptant proposer une première dose à l'ensemble des adultes d'ici fin juillet.Cet objectif a été maintenu malgré les inquiétudes soulevées quant à d'éventuels risques de caillots sanguins liés au vaccin d'AstraZeneca, finalement réservé aux plus de 30 ans par précaution.Des allègements de restrictions sanitaires sont également attendus cette semaine en Italie, Irlande, Slovénie et Grèce. L'Allemagne a pour sa part franchi le seuil des 3 millions de contaminations, selon des chiffres publiés lundi par l'autorité nationale de veille sanitaire. La chancelière Angela Merkel s'est à nouveau prononcée au cours du week-end en faveur d'une forme stricte de reconfinement national pour une période assez brève.Freiner l'épidémieEn France, la vaccination va être élargie dès lundi à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus, a annoncé dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran. Elles recevront l'AstraZeneca ou le vaccin de Johnson & Johnson, qui doit être livré à partir de lundi. La cadence de la campagne vaccinale est un enjeu crucial pour le gouvernement, au moment où la France est frappée par une violente troisième vague.Mais pour l'épidémiologiste Antoine Flahault, interrogé par le Journal du dimanche, tout miser sur le vaccin pour sortir de la crise s'apparente à "un pari hasardeux. Et risqué".Par ailleurs, la vente en pharmacie d'autotests de dépistage du Covid-19 sur prélèvement nasal, pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans, va être autorisée.La situation est redevenue très tendue à l'hôpital, conséquence d'une épidémie hors de contrôle en mars, poussée par le variant anglais, plus contagieux, du coronavirus.Au Brésil, l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie (plus de 353.000 morts à ce jour), la majorité des personnes se trouvant en soins intensifs ont désormais moins de 40 ans, a révélé dimanche une étude de l'Association brésilienne des soins intensifs (AMIB)."Cette population ne contractait auparavant qu'une forme moins grave de la maladie et n'avait pas besoin de soins intensifs", a expliqué le Dr Ederlon Rezende, coordinateur de l'étude. "Une telle hausse pour ce groupe d'âge est très significative".De son côté le Venezuela va produire un vaccin anti-Covid cubain, à hauteur de deux millions de doses par mois, à partir du mois d'août, selon son président Nicolas Maduro. Ramadan sous contrainteDes millions de fidèles musulmans s'apprêtent à entrer cette semaine dans le jeûne sacré du ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam. Durant ce mois, ils doivent notamment s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Traditionnellement une période de rassemblements, c'est aussi un mois de prières au cours duquel les fidèles convergent en nombre vers les mosquées.Mais en raison de la pandémie de Covid-19, presque tous les pays musulmans ont imposé des restrictions aux fidèles, leur demandant de prier chez eux, et ont parfois instauré des couvre-feux.Ces restrictions sanitaires sont soutenues, dans la plupart des cas, par les autorités religieuses.Les autorités saoudiennes ont ainsi annoncé début avril que seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 seraient autorisées à effectuer la omra, le petit pèlerinage à La Mecque, à partir du début du ramadan.Le ramadan génère habituellement à La Mecque une grande affluence de fidèles venant d'Arabie saoudite et d'autres pays musulmans. Le petit pèlerinage, suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie, a repris timidement début octobre avec des mesures de précaution.Au Japon, où les JO de Tokyo-2020, retardés d'un an en raison de la pandémie, doivent s'ouvrir le 23 juillet, l'heure est également à un durcissement des mesures sanitaires, même si celles-ci demeurent nettement moins sévères que dans d'autres pays.Elles prévoient notamment la fermeture des restaurants et des bars à 20H00 et des mesures spéciales pour la capitale. Malgré plusieurs vagues d'infections, le Japon a été relativement épargné jusqu'ici par rapport à d'autres pays, avec quelque 9.300 décès officiellement recensés dans l'archipel depuis janvier 2020. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.929.563 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles dimanche.