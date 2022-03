La pandémie de Covid-19 a arrêté de décroître cette semaine dans le monde, les contaminations repartant à la hausse tirées par la recrudescence de cas en Asie. Voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant fortement d'un pays à l'autre.

Pour les statistiques par pays, l'analyse se limite à ceux d'au moins 500.000 habitants dont le taux d'incidence dépasse les 50 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants.

Près de 1,6 million de cas par jour

Avec 1,59 million de contaminations enregistrées chaque jour dans le monde, l'indicateur est de nouveau en hausse (+8% par rapport à la semaine précédente) après cinq semaines de décrue, selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi.

Les contaminations quotidiennes restent toutefois deux fois moins nombreuses que lors du pic de fin janvier (3,37 millions de cas quotidiens).

Situations contrastées selon les régions

L'Asie et l'Océanie restent cette semaine les deux zones où la situation se détériore le plus, avec respectivement 27% et 20% de contaminations en plus par rapport à la semaine précédente.

L'indicateur repasse également légèrement dans le rouge en Afrique (+3%) et en Europe (+1%).

La situation continue en revanche de s'améliorer nettement dans la zone Etats-Unis/Canada (-30%), au Moyen-Orient (-27%) et dans la zone Amérique latine/Caraïbes (-12%).

Principales accélérations

Les Pays-Bas sont le pays ayant enregistré la plus grosse accélération de la semaine (+80% par rapport à la semaine précédente, 62.800 nouveaux cas quotidiens).

Suivent le Vietnam (+63%, 196.400), la Corée du Sud (+55%, 264.000), le Portugal (+35%, 12.200) et l'Equateur (+28%, 1.500).

Principales décrues

La Géorgie est le pays ayant enregistré la plus forte décrue hebdomadaire (-64%, 1.800), devant le Bélarus (-56%, 1.500), la Turquie (-44%, 33.300), le Liban (-43%, 1.100) et la Norvège (-41%, 7.800).

Le plus de contaminations

La Corée du Sud est le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, que ce soit en valeur absolue (264.000 cas quotidiens, +55%) ou rapporté à sa population (3.605 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants).

En valeur absolue, le Vietnam (196.400 cas quotidiens, +63%) et l'Allemagne (177.200, +15%) complètent le podium, tandis que la Corée du Sud est suivie de Hong Kong (3.002 cas pour 100.000 habitants) et de la Nouvelle-Zélande (2.934) en proportion de la population.

Décès

Au plan mondial, le nombre de décès quotidiens poursuit sa décrue (-12%, 6.700 morts par jour).

Les Etats-Unis recensent en valeur absolue le plus grand nombre de décès quotidiens, 1.165 par jour cette semaine, devant la Russie (700) et le Brésil (501).

En proportion de la population, le territoire ayant enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée est Hong Kong (23,8 morts pour 100.000 habitants), très loin devant la Lituanie (6,0) et le Danemark (5,5).

