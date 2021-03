En Allemagne, le nombre d'infections par le coronavirus a dépassé le seuil de 100 contaminations pour 100.000 habitants sur une période de sept jours, 103,9 précisément.

Un nombre qui sera au centre des discussions de lundi entre la chancelière Angela Merkel et les ministres-présidents des Länder sur d'éventuelles nouvelles mesures corona. L'Allemagne connait actuellement une troisième vague de cas, une campagne de vaccination lente et un ras-le-bol croissant de la part de la population.

Le nombre de nouvelles infections en Allemagne a atteint 13.733 dimanche, contre 10.790 dimanche dernier. En 24 heures, 99 personnes sont également décédées des suites du virus, contre 70 la semaine précédente.

Certaines régions souhaitent prolonger en avril les restrictions anti-Covid en place actuellement en Allemagne en raison de la troisième vague de la pandémie, selon un document gouvernemental obtenu dimanche par l'AFP. En raison de "la dynamique actuelle de l'infection accélérée par les variants du Covid-19", il est prévu que le pays "prolonge" jusqu'à une date encore à déterminer précisément en avril toutes les restrictions de déplacement en vigueur, souligne ce document.

Des mesures contestées

Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Bulgarie, Suisse, Serbie, Pologne, France et Grande-Bretagne, ainsi que le Canada, ont tous connu samedi des manifestations d'ampleur diverse contre la "dictature" des restrictions sanitaires contre la pandémie, dont certaines ont dégénéré en heurts avec la police.

Cassel © Belgaimage

Au moins 36 personnes ont été arrêtées et plusieurs policiers blessés samedi à Londres au cours de l'une d'entre elles. A Cassel, au centre de l'Allemagne, des affrontements se sont produits et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz au poivre, matraques et canons à eau. "Arrêtez la terreur Corona" ou "Le Covid est un canular", pouvait-on lire sur certains panneaux brandis par les manifestants, de Montréal à Belgrade.

En Belgique aussi, des manifestations ont eu lieu au Bois de la Cambre pour dénoncer les mesures sanitaires.

