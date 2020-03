Les nouveaux contrôles pour les Américains rentrant d'Europe, mis en place pour juguler la propagation du coronavirus aux Etats-Unis, ont provoqué des scènes de chaos dans plusieurs aéroports dépassés par l'afflux de passagers à dépister.

Donald Trump a annoncé mercredi l'interdiction d'entrée sur le sol américain de tous les qui vivent ou se sont rendus au cours des deux dernières semaines dans un pays européen de la zone Schengen. La mesure est entrée en vigueur vendredi à minuit et sera étendue lundi à minuit (mardi 04H00 GMT) au Royaume-Uni et à l'Irlande.

Les citoyens américains et les résidents permanents aux Etats-Unis sont eux autorisés à revenir du Vieux Continent. Mais ils ne peuvent transiter que par 13 aéroports, les plus importants du pays, où ont été mis en place à la hâte des contrôles sanitaires -- et ils sont ensuite priés de se placer en quarantaine chez eux.

Depuis samedi, la pagaille a gagné plusieurs de ces aéroports. Les passagers se retrouvent souvent les uns sur les autres à attendre de nombreuses heures, au mépris des recommandations sanitaires sur la "distanciation sociale".

Une internaute a publié sur Twitter une photo de l'aéroport O'Hare de Chicago où l'on voit une foule rappelant l'heure du pointe du métro dans une métropole mondiale.

Il fallait attendre six heures pour récupérer sa valise en plus de deux à quatre heures d'attente "épaule contre épaule" pour les douanes, a-t-elle expliqué. "La police distribue de l'eau et des lingettes désinfectantes", a-t-elle ajouté.

Le compte Twitter de l'aéroport lui a répondu en expliquant qu'il avait "fortement encouragé" les autorités fédérales à "augmenter les dotations en personnel pour répondre à la demande".

Trump testé négatif

La situation a d'ailleurs provoqué la colère du gouverneur démocrate de l'Illinois JB Pritzker, qui a interpellé le président et le vice-président des Etats-Unis.

"La longueur des files d'attente est inacceptable et il faut remédier à la situation immédiatement. Donald Trump et Mike Pence (...) vous devez faire quelque chose MAINTENANT. Ces foules attendent de passer les douanes, qui sont sous la juridiction fédérale", a-t-il tweeté, avant d'ajouter: "Le gouvernement fédéral doit se bouger le c*l".

Des scènes similaires ont eu lieu à Dallas ou New York.

Le ministre de la Sécurité intérieure Chad Wolf a répondu en promettant de renforcer les "capacités de dépistage", soulignant qu'il fallait pour l'instant à peu près "60 secondes" pour prendre la température de chaque passager à l'aide de thermomètres.

Donald Trump a annoncé vendredi l'état d'urgence aux Etats-Unis, où les grandes villes ont commencé à se mettre en hibernation pendant le week-end, les habitants se montrant plutôt disciplinés et certains bars ou restaurants choisissant eux-mêmes de fermer pour ralentir la propagation du Covid-19.

La célèbre enseigne de fast-food mexicain Taco Bell a ainsi annoncé qu'elle ne servirait ses clients plus que par les "drive-thru", directement dans leurs voitures.

Ce sont toutes les habitudes de consommation des Américains qui se retrouvent bouleversées. Nike a également annoncé dimanche qu'elle fermait tous ses magasins aux Etats-Unis, au Canada, et en Europe de l'Ouest.

Selon les derniers bilans de dimanche matin, près de 3.000 cas ont été déclarés aux Etats-Unis pour près de 60 morts, un bilan qui varie légèrement en fonction des sources.

Le président a déclaré que dimanche serait "une journée nationale de prière" pour soutenir tous les Américains affectés par le virus.

Lui-même, qui avait longtemps refusé de se soumettre au dépistage, a été testé négatif au coronavirus, a annoncé samedi soir la Maison Blanche.

