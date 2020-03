Face à la "crise sanitaire mondiale majeure de notre époque", l'OMS appelle à effectuer "un test pour chaque cas suspect" de coronavirus, a annoncé lundi à Genève l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les pays n'en font pas suffisamment pour retracer et tester chaque cas potentiel de contamination au Covid-19, se focalisant davantage sur des mesures pour créer une distance sociale entre les citoyens, a critiqué lundi le chef de l'Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nous avons un message simple pour tous les pays: testez, testez, testez", a lancé le chef de l'OMS lors d'une conférence de presse à Genève. Il y a désormais "plus de cas et de décès dans le reste du monde qu'en Chine", a ajouté le chef de l'organisation lors d'une conférence de presse.

