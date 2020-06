Le Forum économique mondial a brossé un tableau de l'impact mondial de la crise du Covid-19 : 500 millions de personnes menacées de pauvreté, baisse attendue de 3 % de la production, recul de 13 à 32 % du commerce, diminution de 30 à 40 % des investissements directs étrangers, effet néfaste du confinement sur la santé mentale de 34 % des adultes...

Le Forum a dès lors interrogé 350 managers et conseillers " en gestion des risques " (des assureurs donc), à travers le monde, sur leurs principales préoccupations pour les d...

Le Forum a dès lors interrogé 350 managers et conseillers " en gestion des risques " (des assureurs donc), à travers le monde, sur leurs principales préoccupations pour les dix-huit prochains mois : une nouvelle apparition d'un virus contagieux, une récession mondiale prolongée, les risques de perturbations géopolitiques, le renforcement du protectionnisme et la plus grande menace des cyberattaques et de la fraude en matière de données vu la numérisation accélérée de l'économie en pleine pandémie. Connectant les différents risques, le Forum appelle les leaders mondiaux à prendre des mesures immédiates contre " l'avalanche de futurs chocs systémiques " tels que la crise climatique, les turbulences géopolitiques, l'inégalité croissante, les lacunes de la gouvernance technologique et la pression sur la santé mentale des populations et sur les systèmes de santé.