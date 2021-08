Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants du week-end. Un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde et en Belgique.

Les mesures pour les nouvelles zones rouges sont désormais appliquées plus rapidement

Des régions du Danemark, de la France, de la Grèce et de l'Italie se sont colorées de rouge dimanche sur la carte du risque d'infection au coronavirus, selon le site internet info-coronavirus.be. Cela signifie que les voyageurs non vaccinés ou pas entièrement vaccinés doivent subir un test à leur retour et respecter une quarantaine jusqu'à un résultat négatif.

Les nouvelles zones rouges concernent le Jutland central au Danemark, les îles Féroé, l'Ile-de-France, l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, les Midi-Pyrénées, l'Auvergne, les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur en France, la Macédoine centrale, la Macédoine occidentale, la Grèce occidentale et le Péloponnèse en Grèce, la Sicile et la Sardaigne en Italie.

La police d'Anvers interrompt une fête avec 200 personnes

La police anversoise a mis fin à une fête où se trouvaient au moins 200 personnes dans la nuit de samedi à dimanche. De nombreux participants se sont enfuis lors de l'intervention.

Plusieurs riverains du quartier avaient signalé à la police des nuisances sonores dans la nuit. La fête était organisée dans un magasin de meubles, derrière des volets fermés. Un homme a été blessé lors de la fuite des participants à l'arrivée de la police. La police a néanmoins pu identifier plusieurs fêtards, dont l'organisateur présumé. Toutes les personnes identifiées risquent une amende.

Les Jeux enregistrent 17 nouveaux cas de Covid, aucun athlète n'est concerné

Le comité d'organisation des Jeux de Tokyo a annoncé lundi l'enregistrement de 17 nouveaux cas de Covid-19 en lien avec les Jeux Olympiques. Alors que les infections repartent à la hausse dans la capitale ainsi que d'autres régions japonaises, aucun athlète n'est à compter parmi ces nouveaux cas. Le plus gros nombre d'infection quotidienne est de 27, enregistré vendredi. Le total de cas en lien avec la grand-messe du sport cumule désormais à 276, dont 24 athlètes.

Allemagne: échauffourées à Berlin

Des milliers de personnes hostiles aux restrictions décidées pour lutter contre le Covid-19 ont bravé dimanche l'interdiction de manifester et se sont rassemblées illégalement dans les rues de Berlin, provoquant des échauffourées avec la police.

Martinique: vaccinodrome et pharmacie incendiés

Un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés lors d'affrontements entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre samedi soir à Fort-de-France (Martinique, département français d'Outre-mer), au lendemain de l'instauration d'un nouveau couvre-feu, ont indiqué les autorités.

Un hypermarché a été pillé lors de ces heurts au terme desquels les forces de l'ordre ont procédé à trois interpellations.

Vaccin: les Etats-Unis offrent des doses au Nigeria...

Le Nigeria a reçu dimanche des Etats-Unis quatre millions de doses du vaccin Moderna contre le coronavirus, au moment où le géant d'Afrique de l'Ouest traverse une troisième vague.

Cela porte à huit millions le nombre de doses reçues par ce pays de 200 millions d'habitants, après les quatre millions de doses d'AstraZeneca reçues en mars dans le cadre du programme Covax.

... et l'Italie en donne à la Tunisie

La Tunisie, en grande difficulté face à un nouveau rebond de l'épidémie, a reçu dimanche 1,5 million de doses de vaccins fournis par l'Italie, a annoncé la présidence de la République.

La Chine dépiste en masse

Des millions de personnes ont subi dimanche un test de dépistage au Covid-19 dans plusieurs grandes villes de Chine pour tenter de juguler une hausse des cas de coronavirus.

Un foyer épidémique apparu à l'aéroport de Nankin (Est) fin juillet s'est désormais propagé à plus d'une vingtaine de villes et plus d'une dizaine de provinces. La Chine fait face à sa pire vague de contaminations depuis plusieurs mois, les autorités mettant cette hausse des cas sur le compte du variant Delta.

Allemagne: rappel pour les plus vulnérables

L'Allemagne compte proposer dès le 1er septembre l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées et vulnérables, selon un projet du ministère de la Santé vu dimanche par l'AFP.

Etats-Unis: pas de nouveaux confinements à l'horizon

Le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, Anthony Fauci, a dit dimanche ne pas penser que les Etats-Unis subiront de nouveaux confinements, même si "la situation va se détériorer" à cause d'une "épidémie des non vaccinés".

Décès de l'ex-patron de Toyota Europe

Johan van Zyl, l'ex-dirigeant des activités européennes de Toyota, est décédé vendredi en Afrique du Sud à l'âge de 63 ans des suites du Covid-19 qu'il avait contracté début juillet, a indiqué dimanche le constructeur automobile japonais.

France: plus de 200.000 manifestants contre le pass sanitaire

Des manifestations, parfois émaillées de face-à-face tendus avec les forces de l'ordre, ont rassemblé samedi en France plus de 200.000 opposants à l'extension du pass sanitaire, une mobilisation en hausse, en plein été, au troisième week-end de contestation.

Aux cris de "liberté, liberté" scandés dans la plupart des défilés s'ajoutaient essentiellement des slogans hostiles au président Emmanuel Macron et aux médias.

Le variant Delta responsable de la hausse des cas en Chine

La récente hausse des cas en Chine est due au variant Delta, selon les autorités. Au total, le pays compte 328 nouveaux cas d'infection en juillet, soit presque autant que sur la période allant de février à juin, touchant notamment des villes telles que Nankin (est), non loin de Shanghai, ou la ville touristique de Zhangjiajie, dans la province du Hunan (sud).

Brésil: la moyenne des décès quotidiens repasse sous les 1.000 -

Le Brésil a enregistré samedi une moyenne de morts quotidiennes sur sept jours inférieure à 1.000 pour la première fois depuis plus de sept mois, grâce à l'avancée de la vaccination.

Angleterre: les femmes enceintes appelées à se faire vacciner

La cheffe des sages-femmes pour l'Angleterre a pressé ses collègues d'encourager les femmes enceintes, très peu vaccinées, à se faire administrer le sérum contre le Covid-19, après une étude de l'université d'Oxford montrant l'aggravation de leurs symptômes face au variant Delta.

Le Niger réceptionne 300.000 doses de vaccins offerts par les Etats-Unis

Le Niger a reçu 302.400 doses de vaccins Johnson & Johnson contre le Covid-19, offerts par les Etats-Unis, quatre mois après le lancement de la vaccination qui se fait au compte-gouttes dans ce pays.

Deux tigres infectés en Indonésie

Tino et Hari, deux tigres de Sumatra de neuf et douze ans, ont été infectés par le Covid-19 mi-juillet dans un zoo de Jakarta, ont déclaré dimanche les autorités indonésiennes, qui cherchent à savoir comment ces animaux en danger critique d'extinction sont tombés malades. Les deux mâles, qui ont reçu un traitement, sont déjà en voie de guérison.

Plus de 4,22 millions de morts

La pandémie a fait plus de 4,22 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (613.223), devant le Brésil (556.834) et l'Inde (424.351).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

