Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

AstraZeneca: la Norvège s'inquiète d'hémorragies cutanées

Les autorités sanitaires norvégiennes se sont inquiétées samedi de cas d'hémorragies cutanées chez des personnes relativement jeunes ayant reçu une dose du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19.

Si aucun lien n'est encore établi avec le vaccin, "ceci est grave et peut être le signe d'une diminution du nombre de plaquettes," a alerté l'Institut norvégien de santé publique, qui avait déjà suspendu le vaccin "par précaution" en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins.

Livraisons encore ralenties en Europe

Le groupe suédo-britannique AstraZeneca a annoncé de nouvelles réductions des livraisons de son vaccin à l'Union européenne, invoquant des restrictions d'exportation.

UE: discussions sur la répartition des vaccins

L'Autriche, la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie et la Lettonie veulent des discussions "le plus tôt possible" entre les 27 dirigeants européens sur les énormes disparités de distribution des vaccins dans l'UE, selon une lettre publiée samedi.

Jordanie: sept décès par une panne d'oxygène

Sept malades du Covid-19, en réanimation dans un hôpital près d'Amman, sont décédés à la suite d'une panne d'alimentation en oxygène, provoquant une vive émotion dans le pays et la colère du roi en plein regain de l'épidémie en Jordanie.

L'Ethiopie démarre les vaccinations

L'Ethiopie, deuxième Etat le plus peuplé d'Afrique (environ 110 millions d'habitants), a débuté samedi sa campagne de vaccination avec l'administration de doses AstraZeneca produites en Inde, sur fond de progression "alarmante" de cas dans le pays.

La RDC les reporte

Le ministre congolais de la Santé a annoncé le report, "par mesure de précaution", de la campagne de vaccination qui devait commencer le 15 mars en République démocratique du Congo, après la réception de 1,7 million de doses AstraZeneca.

Il a rappelé que "quelques pays" ont suspendu "temporairement l'utilisation d'un lot spécifique du vaccin AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de la coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier".

Manifestations anti-restrictions

Plusieurs manifestations contre les restrictions anti-Covid ont réuni des milliers de personnes dans plusieurs villes d'Allemagne, malgré le risque de troisième vague pointé par les autorités sanitaires.

Et au Canada, plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi à Montréal pour dénoncer les mesures sanitaires drastiques mises en place par le gouvernement du Québec pour limiter la propagation du coronavirus dans la province, l'une des plus touchées du pays.

"Bulle de voyage"

L'Australie "travaille avec Singapour" à l'établissement d'une "bulle de voyage" entre les deux pays pour juillet, afin de relancer le tourisme anéanti par l'épidémie de Covid-19, a annoncé dimanche un ministre australien.

Plus de 2,6 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,64 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 534.275 décès, suivis par le Brésil (277.102), le Mexique (193.851), l'Inde (158.446), et le Royaume-Uni (125.343).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

