Le président américain Donald Trump, testé positif au Covid-19 il y a une semaine, n'a plus de symptômes depuis 24h et plus de fièvre depuis 4 jours, a affirmé mercredi son médecin.

Le bref compte-rendu rédigé par le docteur Sean Conley commence par une formule inhabituelle: "Le président ce matin dit: "Je me sens bien!".

"Il n'a pas eu de fièvre depuis plus de quatre jours et pas de symptômes depuis plus de 24 heures", poursuit le médecin.

Le Dr Conley précise que les dernières analyses à partir de prélèvements effectués lundi ont permis de déceler des traces d'anticorps au Covid-19 qui étaient indétectables jeudi soir, lorsqu'il a été testé positif.

Pour le virologue Florian Krammer, de l'école de médecine Icahn à New York, ces résultats ne sont pas nécessairement très parlants à ce stade.

"Il est tout à fait possible que la majorité des anticorps détectés viennent de la transfusion", a-t-il expliqué à l'AFP.

Donald Trump a été soigné par un traitement expérimental contre le Covid-19, des anticorps de synthèse développés par le laboratoire Regeneron.

Injectés dans le corps d'un patient, les anticorps de synthèse peuvent fondre sur le virus pour le neutraliser comme est censé le faire le système immunitaire.

Pour le Pr Michael Buchmeier, enseignant l'Université de Californie, la présence de ces anticorps à ce stade pourrait aussi signifier que l'infection "est présente chez le patient depuis plus longtemps que ce qui a été annoncé".

Les médecins de la Maison Blanche affirment que Donald Trump a été testé positif pour la première fois le jeudi 1er octobre.

Mais ils ont toujours obstinément refusé de dire à quand remontait son test précédent.

