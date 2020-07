Coronavirus: la liste des destinations en zone rouge et orange s'allonge

La liste des destinations de voyage en vigilance orange et en zone rouge publiée par les Affaires étrangères s'est allongée vendredi après-midi. Vienne, Prague et le Pays de Galles passent en zone orange, tout comme trois régions en Slovénie et un nombre croissant de régions en Espagne. Les provinces espagnoles de Lérida (en Catalogne) et Huesca (en Aragon) passent en zone rouge.

© iStock