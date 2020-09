La Chine s'est targuée mardi d'avoir passé avec succès le test de la lutte contre le coronavirus, apparu dans ce pays fin 2019 avant de se propager à travers la planète où il continue de faire des ravages, avec un net rebond en Europe.

Le regain de la pandémie de Covid-19, qui a fait près de 900.000 morts, continue aussi de perturber le monde du sport, notamment dans le cyclisme, le football et le tennis.

"Nous avons mené contre l'épidémie une grande bataille qui s'est révélée bouleversante pour nous tous. Nous avons traversé une épreuve historique et extrêmement ardue", a déclaré le président chinois Xi Jinping.

Il a remis mardi des médailles à quatre "héros" du personnel médical, devant des centaines d'invités masqués qui avaient pris place dans l'imposant Palais du Peuple, au bord de la place Tiananmen, à Pékin.

La Chine ne compte officiellement que 4.634 morts du Covid-19 et les autorités ont largement endigué la maladie dans le pays. Seuls une poignée de nouveaux cas journaliers sont désormais recensés.

Mais le pays est dans le collimateur des Etats-Unis, qui dénoncent sa gestion de l'épidémie et l'accusent d'avoir caché la sévérité du nouveau coronavirus, découvert fin 2019 dans la ville de Wuhan (centre).

Aux Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas (plus de 6,3 millions) et de morts (près de 190.000) de Covid-19 dans le monde, la pandémie prend un tour de plus en plus politique. Nombre d'experts craignent que le président américain Donald Trump fasse pression pour faire autoriser un vaccin contre le coronavirus avant la présidentielle du 3 novembre, les scientifiques estimant improbable, mais pas impossible, que les essais cliniques donnent des résultats intérimaires dans les deux prochains mois.

Joe Biden a expliqué lundi qu'il voudrait "voir ce qu'en disent les scientifiques". "Je veux une transparence totale sur ce vaccin", a-t-il ajouté, accusant le milliardaire républicain de "saper la confiance du public" en politisant des questions de santé publique.

Le Taj Mahal va rouvrir

Après les Etats-Unis, l'Inde est désormais le deuxième pays du monde recensant le plus grand nombre de cas de Covid-19 (près de 4,3 millions) et dépasse le Brésil.

Ce qui n'a pas empêché les autorités indiennes d'annoncer mardi la réouverture, le 21 septembre, du Taj Mahal, principale attraction touristique du pays, avec de strictes restrictions sanitaires.

L'Inde, qui enregistre depuis août des records mondiaux quotidiens de hausse du nombre de cas de Covid-19, s'emploie à tenter de relancer ses activités alors que son économie a durement souffert de la crise sanitaire.

L'Afrique du Sud a également vu son économie, la plus industrialisée d'Afrique, dévastée par le confinement lié à la pandémie: son PIB s'est effondré de 51% au deuxième trimestre, selon le gouvernement.

En Europe, la rentrée s'accompagne d'un rebond de cas du Covid-19 qui inquiète fortement.

L'Espagne, pays européen parmi les plus touchés par la pandémie, a dépassé la barre des 500.000 cas diagnostiqués. Malgré le contexte préoccupant, les écoles ont rouvert, même si de nombreux parents refusent de renvoyer leurs enfants en classe, en dépit de la menace de sanctions.

En France, le président Emmanuel Macron a appelé mardi ses concitoyens à être "plus vigilants" dans le respect des gestes barrières face au Covid-19 "dans les moments de vie privée", durant lesquels les risques de contamination sont élevés.

Le conseil scientifique mis en place par le gouvernement a rendu un avis "favorable" pour raccourcir à sept jours la durée d'isolement des personnes testées positives au coronavirus et des cas contacts, contre 14 actuellement.

Plus de 4.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés les dernières 24 heures dans le pays. Les trois jours précédents, les nouveaux cas se situaient dans une fourchette de 7.000 à 9.000.

Les JO de Tokyo "à tout prix"

Le monde du sport a été fortement secoué par la pandémie.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a été testé positif au Covid-19 et doit s'écarter de l'épreuve pendant une semaine. En revanche, tous les coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course. Mais le Premier ministre français Jean Castex, qui a côtoyé samedi M. Prudhomme, va subir un test.

En Belgique, l'ensemble de la sélection nationale de football, staff y compris, doit subir des tests après qu'un joueur, le défenseur Brandon Mechele, a été infecté.

Toujours en football, l'international français Kylian Mbappé, testé positif, a déclaré forfait pour le match à huis clos contre la Croatie prévu mardi soir près de Paris. Ses coéquipiers Paul Pogba et Houssem Aouar, contaminés fin août, seront également absents.

Après avoir déjà déclaré forfait pour l'US Open à cause de l'épidémie, l'Australienne Ashleigh Barty, numéro un mondial du tennis, qui avait remporté Roland Garros l'an dernier, a renoncé lundi à se rendre à Paris, évoquant "les risques sanitaires".

Reporté en raison de la pandémie, le tournoi doit démarrer le 27 septembre avec un public réduit et masqué, et des joueurs cantonnés dans deux hôtels des environs et régulièrement testés.

Quant aux Jeux de Tokyo 2020, reportés en raison du coronavirus, ils doivent malgré les incertitudes avoir lieu l'an prochain "à tout prix", étant donné les efforts déployés par les athlètes pour être prêts, a déclaré mardi la ministre japonaise des Jeux olympiques Seiko Hashimoto.

