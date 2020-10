Les autorités locales de la province du Xinjiang, à l'ouest de la Chine, ont déclenché dimanche le plus haut niveau d'alerte en matière de santé publique après que 137 personnes aient été testées positives dans la ville de Kashgar. Toutes les personnes nouvellement contaminées sont asymptomatiques, a indiqué la télévision publique CCTV.

Les 137 patients sont en quarantaine et sous surveillance médicale à l'hôpital. Tous sont liés à l'usine de Sancun, située à Kashgar, ont indiqué les autorités sanitaires locales.

Une jeune fille âgée de 17 ans dont les parents travaillent à l'usine a également a été testée positive au Covid-19 plus tôt dans la semaine.

La Commission nationale chinoise de la Santé a envoyé une équipe sur place pour organiser la stratégie de riposte, ont rapporté les médias d'Etat locales.

D'après le média Headline Daily, la plupart des vols à l'aéroport de Kashgar ont été annulés au cours du week-end.

Urumqi, la capitale de la région, avait connu une flambée du nombre de cas début juillet, entraînant des mesures de confinement pour la population et l'isolement de la ville du reste du pays.

