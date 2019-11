Comment la livraison à domicile a métamorphosé le monde

Les grands avantages de la vente en ligne sont de rendre l'acte d'achat plus simple et de nous donner accès à une plus grande gamme de produits. Mais ce nouveau moyen de consommation a pris une telle ampleur, qu'il a profondément bouleversé le monde.

© Getty

En à peine une décennie, le secteur de la livraison à domicile a littéralement explosé, aussi bien celui des paquets, que celui des repas. Pour preuve, les emballages de produits livrés à domicile représentent aujourd'hui 30 % des déchets solides générés chaque année aux États-Unis. Le carton à lui seul coûte la vie à 1 milliard d'arbres chaque année, selon les chiffres rapportés par le Guardian. Et cela ne va pas s'arrêter, puisque les prévisions sont pharaoniques : les ventes mondiales en ligne ont généré 3,4 trillions d'euros en 2017 et devraient avoisiner les 5.41 trillions d'euros d'ici 2024.

