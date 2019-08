En dénonçant publiquement son agresseur, en janvier 2018, la magistrate Seo Ji-hyun a déclenché une prise de conscience féministe dans ce pays réputé machiste. La guerre contre les violences sexuelles est déclarée.

Je n'aurais jamais parlé si je n'avais pas été prête à tout perdre ", confie Seo Ji-hyun, dans un café proche du centre-ville de Séoul. " J'envisageais même de ne plus jamais sortir de chez moi après mon témoignage ", ajoute-t-elle d'une voix neutre. En dénonçant son agresseur sexuel, magistrat comme elle, dans un des journaux télévisés les plus regardés de son pays, le 29 janvier 2018, la discrète procureure a provoqué l'une des plus puissantes réactions en chaîne de la vague planétaire #MeToo (" moi aussi ", traduit de l'anglais).

...