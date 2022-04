Un iPhone ne se vend pas au même prix selon le pays où il est commercialisé. Et les différences peuvent être importantes: jusqu'à 877 euros. La Belgique n'est pas la contrée la moins onéreuse.

877,12 euros : telle est la différence de prix entre un l'iPhone 13 le plus cher et le moins onéreux à travers le monde. Pour s'offrir ce produit d'Apple, mieux vaut habiter au Japon, où il s'écoule à 819,46 euros, qu'au Brésil, où il coûtera... 1.696,58 euros, selon une analyse du comparateurs de produits technologiques Nukeni.

Cette étude, effectuée en mars, porte sur 37 pays. La Belgique s'y classe dans le ventre mou : à la 21ème position, avec un tarif de 1 030,2 euros. Un peu plus cher que ses voisins limitrophes : Luxembourg (996 euros), Allemagne (1.019), Pays-Bas et France (1.029).

Comment expliquer de telles différences pour un même produit ? Le courtier d'assurances HelloSafe Belgique, qui relaie l'analyse, estime que deux facteurs entrent en jeu. Premièrement, le montant des taxes, qui aurait une influence sur 40% des variations de prix. Deuxièmement, le taux de change. Le Brésil est ainsi confronté à une forte dévaluation du réal, alors que le dollar est en hause.

Depuis son lancement en 2007, Apple aurait vendu plus de 2 milliards d'iPhone dans le monde. En 2021, la firme à la pomme a connu des chiffres records, avec un chiffre d'affaires inédit de 124 milliards de dollars, dont 71 uniquement grâce à son téléphone-phare. "Le prix d'un iPhone en 2022 reste un indicateur fiable quant aux coûts des produits technologiques dans les différentes régions du monde", conclut HelloSafe.

