Ciel plombé sur le Golfe

Imaginons que pour relier Bruxelles et Madrid, Brussels Airlines ne puisse plus traverser l'espace aérien français. C'est le type de mésaventure que subit actuellement une des meilleures compagnies du monde, Qatar Airways qui, du jour au lendemain, s'est vue empêchée de survoler quatre pays, l'obligeant à de longs détours. Résultats : surcoût en carburant, chute de 9 % du nombre de passagers et une perte de 38 millions d'euros en un an. La cause ? Le blocus imposé le 5 juin 2017 par l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte, qui reprochent au richissime émirat de soutenir le terrorisme, en réalité de leur faire de l'ombre tout en étant trop proche de l'Iran chiite, l'ennemi juré.

