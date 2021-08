Les talibans ont accusé les Américains d'être incapables de ramener la paix dans un aéroport où des milliers d'Afghans continuent d'attendre un vol pour fuir le pays. Dans la cohue, sept nouveaux civils afghans sont décédés d'après le ministère britannique de la Défense.

Les États-Unis sont responsables du chaos à l'aéroport de Kaboul où des milliers d'Afghans continuent désespérément à attendre un vol pour fuir le pays et cela doit cesser "le plus tôt possible", a estimé dimanche un haut responsable taliban.

"L'Amérique, avec toute sa puissance et ses équipements (...), a échoué à ramener l'ordre à l'aéroport. Il y a la paix et le calme dans tout le pays, mais il n'y a que le chaos à l'aéroport de Kaboul (...) Cela doit cesser le plus tôt possible", a déclaré ce responsable, Amir Khan Mutaqi.

Sept civils afghans sont décédés, des enfants ont disparu

Sept civils afghans sont morts dans le chaos qui règne à l'aéroport de Kaboul, capitale de l'Afghanistan, a fait savoir le ministère britannique de la Défense dimanche.

Des dizaines de milliers de personnes tentent désespérément de fuir l'Afghanistan alors que les insurgés talibans ont pris le pouvoir dans le pays. "Les conditions sur le terrain restent très difficiles, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour gérer la situation de la façon la plus sure possible", a fait savoir un porte-parole de la défense britannique dans une déclaration citée par l'agence British Press Association.

Des troupes de plusieurs pays, dont la Belgique aux côtés des USA, de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou de la Turquie procèdent à des évacuations depuis l'aéroport de Kaboul.

Des avions de transport C-130H Hercules de l'armée belge ont déjà exfiltré samedi en deux vols quelque 170 personnes d'Afghanistan vers le Pakistan, a annoncé le gouvernement fédéral, organisateur de cette opération d'évacuation "Red Kite". Dans la nuit de samedi à dimanche, les 34 premiers Belges évacués d'Afghanistan sont arrivés à la caserne de Peutie après avoir été rapatriés par un avion néerlandais via Schiphol plus tôt dans la journée.

Le délai pour évacuer Kaboul à temps diminue alors que les USA ont fixé comme date butoir le 31 août pour le retrait de leurs troupes.

Dans les colonnes du Mail on Sunday, le ministre de la Défense Ben Wallace a déclaré qu'"aucune nation ne pourra évacuer tout le monde" du pays contrôlé par les talibans, alors que le temps presse. "Si le calendrier américain est maintenu, nous n'avons pas de temps à perdre pour évacuer la majorité des gens qui attendent", a déclaré le ministre.

"Peut-être que les Américains seront autorisés à rester plus longtemps, et ils auront tout notre soutien s'ils le font", a ajouté le ministre.

Selon le Sunday Times, le ministre des Affaires étrangères britannique, Dominic Raab, cherche à s'entretenir avec son homologue américain, Antony Blinken, pour discuter de la prolongation de cette échéance. L'ancien Premier ministre Tony Blair, qui a engagé la Grande-Bretagne dans la guerre en Afghanistan en 2001 aux côtés des Etats-Unis, a critiqué samedi "l'abandon" du pays par les Occidentaux qu'il a jugé "tragique, dangereux et inutile".

