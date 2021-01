Melania Trump a affirmé lundi que son rôle de Première dame des Etats-Unis avait été "le plus grand honneur de sa vie" dans un message d'adieu en vue de la fin du mandat de son époux le président américain Donald Trump.

"Ces quatre dernières années ont été inoubliables", a affirmé la quinquagénaire dans un message vidéo. Elle a appelé à la prudence et au "bon sens pour protéger les plus vulnérables" alors que le monde reste confronté à la pandémie de coronavirus.

Elle a aussi invité au soutien de son initiative "Be Best", lancée durant son passage à la Maison Blanche, "pour faire en sorte que les Américains font tout ce qu'ils peuvent pour prendre soin de la prochaine génération". Sans contexte spécifique, elle a formulé un commentaire qui semblait faire allusion à l'invasion du Capitole à Washington par des militants pro-Trump en début d'année.

"Soyez passionnés dans tout ce que vous faites mais n'oubliez jamais que le recours à la violence n'est jamais la réponse et n'est jamais justifié", a déclaré l'ancienne mannequin slovène qui est restée relativement discrète tout au long du mandat de son époux.

Selon un sondage réalisé par CNN publié dimanche, sa cote de popularité n'est que de 42%, soit la pire note depuis son entrée à la Maison Blanche. La prestation de serment du président-élu, démocrate, Joe Biden aura lieu mercredi devant le Capitole à Washington. Le président a confirmé qu'il n'y serait pas présent.

