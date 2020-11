Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce dimanche: la révolution Gafa .

Avec Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Larry Page et Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) incarne l'émergence d'une nouvelle puissance américaine, très vite rayonnante sur pratiquement toute la planète et ayant fondamentalement changé le mode de vie de l'humanité. Avec la généralisation des ordinateurs personnels, ils ont fait basculer le monde de l'ère postindustrielle à celle de l'information. Du matériel au numérique. Bouleversant jusqu'aux rapports humains, aux liens sociaux, aux modes de consommation, au secret de la vie privée et aux stratégies politiques.

