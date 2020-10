Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce vendredi: la démission de Nixon.

Même quand on est président des Etats-Unis, on ne peut pas tout se permettre. Richard Nixon démissionne durant son deuxième mandat à la suite du scandale du Watergate. Les journalistes du Washington Post qui ont dénoncé les écoutes illégales de la Maison-Blanche sont les précurseurs des lanceurs d'alerte actuels dont Edward Snowden est l'un des représentants les plus médiatisés. Et les plus harcelés.

