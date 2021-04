la Commission européenne a dépensé 462 millions d'euros, pas loin d'un demi-milliard donc, entre 2016 et 2019 dans des contrats avec les Big Four

C'est le site Euractiv qui a mené l'enquête: la Commission européenne a dépensé 462 millions d'euros, pas loin d'un demi-milliard donc, entre 2016 et 2019 dans des contrats avec les Big Four (PwC, KPMG, Deloitte et Ernst&Young). Le montant n'a cessé de monter au fil des ans, les factures correspondant aux conseils techniques fournis par ces consultants privés pour le programme des réformes structurelles dans les Etats membres. Mais pas seulement. Les contrats des Big Four concernent aussi l'IT, le Plan Horizon 2000 ou la stratégie vaccinale pendant la crise sanitaire. Visiblement, les montants ont continué de croître de manière importante en 2020. Ce gâteau européen est également partagé avec McKinsey, entre autres dans le domaine de l'IA.