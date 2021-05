Le président américain Joe Biden a dit samedi sa "grande inquiétude" au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet de l'escalade de violences en cours, en réaffirmant son soutien au "droit d'Israël de se défendre contre les attaques à la roquette du Hamas".

M. Biden a aussi fait part de sa préoccupation au sujet de "la sécurité des journalistes" après qu'une frappe israélienne a détruit un immeuble abritant notamment les locaux de l'agence américaine AP à Gaza, selon un communiqué de la Maison Blanche.

"Le président a réaffirmé son fort soutien au droit d'Israël à se défendre contre les attaques à la roquette du Hamas et autres groupes terroristes à Gaza" et "condamné ces attaques indiscriminées contre des villes à travers Israël", d'après le texte.

Il a aussi "fait part de sa grande inquiétude au sujet de la violence entre les communautés en Israël. Il a salué les communiqués par le Premier ministre et d'autres dirigeants s'opposant à de telles actions haineuses".

Il a également "noté que cette phase actuelle du conflit avait tragiquement coûté la vie à des civils israéliens et palestiniens, y compris des enfants".

Le président américain a enfin "exprimé son soutien à des mesures pour permettre au peuple palestinien de jouir de la dignité, la sécurité, la liberté et les opportunités économiques qu'il mérite et a affirmé son soutien à une solution à deux Etats".

