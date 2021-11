Alors que la France, les Pays-Bas et l'Autriche prennent de nouvelles mesures restrictives, d'autres pays comme les Philippines et l'Inde assouplissent leur politique sanitaire. Le point sur la pandémie dans le monde, qui selon les derniers recensements, a causé plus de 5 millions de décès.

L'Autriche confine les non vaccinés

L'Autriche confine dès ce lundi les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas contracté récemment le Covid-19, une première dans l'UE qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas.

Les deux millions de personnes concernées n'auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s'applique à partir de l'âge de 12 ans.

Environ 65% de la population a un schéma vaccinal complet en Autriche, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67% et loin de pays comme l'Espagne (79%) ou la France (75%).

3e dose pour les plus de 40 ans au Royaume-Uni

Les plus de 40 ans vont bientôt pouvoir recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 au Royaume-Uni, dans un effort pour renforcer la protection de la population et éviter la réintroduction de restrictions cet hiver.

Les experts du JCVI, comité conseillant le gouvernement sur sa campagne de vaccination, ont recommandé d'utiliser pour ces injections en priorité le vaccin Pfizer/BioNtech, ou sinon, une demi-dose de Moderna.

Retour à un confinement partiel aux Pays-Bas

Vendredi, le gouvernement néerlandais a annoncé un reconfinement partiel, d'une durée d'au moins trois semaines. Les restaurants devront fermer leurs portes à 20 heures, les métiers de contact doivent fermer leurs portes, les compétitions sportives se jouent désormais sans public et les autorités recommandent de limiter les contacts sociaux à quatre personnes de plus de 13 ans par jour.

Réouverture d'écoles aux Philippines

Des milliers d'enfants philippins sont autorisés à retourner dans les salles de classe lundi, pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, dans le cadre d'un projet pilote de réouverture des établissements.

Une centaine d'écoles sur plus de 61.000 ont été choisies pour un essai de deux mois, qui doit être étendu dans les prochaines semaines.

Tour de vis en France

Confrontée à un rebond des contaminations par le Covid 19, la France a réinstauré lundi le port du masque obligatoire à l'école primaire sur tout son territoire et renforcé ses contrôles aux frontières avec la Belgique.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays est repassé au-dessus des 10.000 en moyenne sur les sept derniers jours, selon les chiffres officiels publiés dimanche.

L'Inde s'ouvre au tourisme

L'Inde a rouvert un peu plus ses frontières aux touristes étrangers venant de pays ayant des accords de réciprocité, après une fermeture de vingt mois due à la pandémie de Covid-19.

Rajeev Mehra, président de l'Association indienne des tour-opérateurs, estime toutefois que les arrivées ne devraient représenter dans le premier mois que 5% des niveaux pré-pandémie.

Près de 5,1 millions de morts

La pandémie a fait au moins 5.098.386 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (763.092), devant le Brésil (611.283), l'Inde (463.655), le Mexique (291.147) et la Russie (256.597).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

L'Autriche confine dès ce lundi les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas contracté récemment le Covid-19, une première dans l'UE qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas.Les deux millions de personnes concernées n'auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s'applique à partir de l'âge de 12 ans.Environ 65% de la population a un schéma vaccinal complet en Autriche, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67% et loin de pays comme l'Espagne (79%) ou la France (75%).Les plus de 40 ans vont bientôt pouvoir recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 au Royaume-Uni, dans un effort pour renforcer la protection de la population et éviter la réintroduction de restrictions cet hiver.Les experts du JCVI, comité conseillant le gouvernement sur sa campagne de vaccination, ont recommandé d'utiliser pour ces injections en priorité le vaccin Pfizer/BioNtech, ou sinon, une demi-dose de Moderna.Vendredi, le gouvernement néerlandais a annoncé un reconfinement partiel, d'une durée d'au moins trois semaines. Les restaurants devront fermer leurs portes à 20 heures, les métiers de contact doivent fermer leurs portes, les compétitions sportives se jouent désormais sans public et les autorités recommandent de limiter les contacts sociaux à quatre personnes de plus de 13 ans par jour.Des milliers d'enfants philippins sont autorisés à retourner dans les salles de classe lundi, pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, dans le cadre d'un projet pilote de réouverture des établissements.Une centaine d'écoles sur plus de 61.000 ont été choisies pour un essai de deux mois, qui doit être étendu dans les prochaines semaines.Confrontée à un rebond des contaminations par le Covid 19, la France a réinstauré lundi le port du masque obligatoire à l'école primaire sur tout son territoire et renforcé ses contrôles aux frontières avec la Belgique.Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays est repassé au-dessus des 10.000 en moyenne sur les sept derniers jours, selon les chiffres officiels publiés dimanche.L'Inde a rouvert un peu plus ses frontières aux touristes étrangers venant de pays ayant des accords de réciprocité, après une fermeture de vingt mois due à la pandémie de Covid-19.Rajeev Mehra, président de l'Association indienne des tour-opérateurs, estime toutefois que les arrivées ne devraient représenter dans le premier mois que 5% des niveaux pré-pandémie.La pandémie a fait au moins 5.098.386 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi.Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (763.092), devant le Brésil (611.283), l'Inde (463.655), le Mexique (291.147) et la Russie (256.597).L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.