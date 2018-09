A l'ONU, après l'hilarité, le sérieux de Trump qui lance une offensive contre l'Iran

La sécurité des abords du siège de l'ONU situé dans l'est de Manhattan déjà transformé en forteresse avec son armada de policiers et d'agents de sécurité à chaque coin de rue a été renforcée d'un cran ce mardi. Des bateaux vedette de la US Coast Guard patrouillent dans l'East River juste en contrebas du bâtiment labyrinthique où plus d'un journaliste couvrant l'événement s'est déjà fourvoyé, même guidé par des habitués des lieux (on parle d'expérience). La pluie battante et cinglante, comme elle peut très bien gratifier la Grosse Pomme n'arrange pas les affaires de la horde de diplomates vêtus de leur plus beau costume et leurs plus élégantes chaussures cirées déjà complètement détrempées, certaines ont même osé les escarpins ouverts.

...